O que cai com o chumbo do Orçamento? O que pode ainda decidir o Governo? Os próximos passos até às eleições? 16 perguntas sobre o que aí vem

Ouvidos os conselheiros e os partidos, é tempo de olhar para a Lei Eleitoral da Assembleia da República. Normalmente, o Presidente tem de convocar as eleições 60 dias antes do ato eleitoral, mas, em caso de dissolução, o prazo encurta para 55 dias. Esta é uma antecedência mínima e não máxima, podendo o chefe de Estado convocar as eleições com um intervalo maior entre a data da marcação e o dia de eleição. Se o fizesse logo na quarta-feira, 3 de novembro, as eleições nunca podiam ser antes de 28 de dezembro. Ou melhor: a 1 de janeiro de 2022, que é o domingo seguinte.

Não há nenhum impedimento constitucional em que as eleições sejam no dia de Ano Novo, ou que a campanha aconteça na quadra festiva, mas Marcelo Rebelo de Sousa já fez saber que não quer que isso aconteça. Se as eleições fossem no dia 1 ou no dia 9 de janeiro, a campanha eleitoral — que tem de ocorrer 10 dias antes — correria necessariamente em simultâneo com o período de Natal e Ano Novo. A data mais próxima — e que esteve na cabeça de Marcelo desde a semana em que foi apresentado o Orçamento — é o dia 16 de janeiro, como o Observador já tinha noticiado. Assim, a campanha oficial começava precisamente no fim da época festiva, a 5 de janeiro (um dia antes do Dia de Reis).

Os partidos ainda podem tentar demover o Presidente e sugerir outras datas, mas Marcelo Rebelo de Sousa mantém a posição de que são os partidos — que estão em processos eleitorais internos, caso de PSD, CDS e Chega — que têm de acelerar os seus processos e adaptar-se ao calendário que mais serve o interesse nacional. Marcelo é claro: o País não pode esperar. Daí que o chefe de Estado mantenha o que disse em meados de outubro: eleições em janeiro, para haver Orçamento em abril.

Como vai funciona o orçamento em duodécimos em 2022?

“Quando se diz que o Orçamento do ano anterior pode ser executado por duodécimos significa que a execução das despesas não pode exceder, em cada mês, o correspondente a um doze avos da despesa total prevista no Orçamento. A ideia é, portanto, a de dividir as verbas do orçamento anterior pelos 12 meses do ano seguinte”, explica ao Observador a especialista em finanças públicas, Maria d’Oliveira Martins.

Esta regra dos duodécimos justifica-se como tentativa de controlo de despesa e assunção de encargos, em relação ao que tiver sido objeto de consentimento expresso no ano anterior. Mas tem duas exceções, assinala a mesma especialista: 1. As despesas com prestações sociais devidas a beneficiários da segurança social. 2. E as despesas com aplicações financeiras. Significa isto que estas despesas podem exceder esse limite mensal.

Que despesas pode o Governo alterar sem passar pelo Parlamento?

Fora as alterações que são por lei da competência da Assembleia da República, o Governo pode executar o Orçamento, ao abrigo de um princípio de gestão flexível, que dá liberdade para algumas alterações orçamentais.

Maria d’Oliveira Martins adianta que o artigo 59 da Lei de Enquadramento Orçamental é que estabelece as alterações orçamentais que cabem à Assembleia da República. “Estas são as linhas vermelhas com as quais o Governo tem de se coser durante a execução orçamental do Orçamento de 2021 neste regime de duodécimos”. Entre estas linhas vermelhas destacam-se alterações que impliquem aumento de despesa total da Administração Central, alterações que impliquem aumento de despesa total de cada missão de base orgânica, alterações que impliquem aumento dos compromissos do Estado, aumento dos limites de endividamento.

O Estado pode emitir nos mercados a dívida de que necessita?

Na proposta de Orçamento do Estado para 2022 está inscrito que o Estado português terá autorização para se endividar em mais 18,3 mil milhões de euros no próximo ano, uma emissão de dívida que é gerida pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) através da colocação de Obrigações do Tesouro nos mercados internacionais e de produtos de poupança junto dos aforradores portugueses.

Caso o próximo ano se inicie com duodécimos, continua a valer a autorização que está no orçamento anterior – que tem previsto um valor que até é mais elevado: 19 mil milhões de euros. Pelo que explicou ao Observador uma fonte conhecedora destes processos, os duodécimos não se aplicam à emissão de dívida pelo Estado porque não são uma despesa (nem uma receita). Em teoria, não haveria limitações a que o IGCP pudesse emitir a dívida (até àquele montante) ao ritmo que considerasse mais adequado. Porém, na prática, caso Portugal entre em 2022 com um governo de transição, isso poderia limitar a ação do IGCP – desde logo porque no diálogo com os investidores essa indefinição poderia ser um constrangimento.

Que medidas emblemáticas desta proposta caem? Escalões de IRS, aumentos salariais?

Do lado da receita, sem novo orçamento, mantêm-se em vigor os escalões de IRS que estão a ser aplicados atualmente. Ou seja, não entram em vigor as alterações propostas pelo Ministério das Finanças e que previam a criação de mais dois escalões (um desdobramento do terceiro e do sexto). Era uma alteração que faria com que a generalidade dos contribuintes pagassem um pouco menos IRS em 2022.

Cai também a proposta de passar a obrigar os contribuintes do último escalão de IRS a englobar no cálculo desse imposto as mais-valias em investimentos bolsistas (detidos por menos de um ano).

Do lado da despesa, pode cair por terra o aumento salarial de 0,9% anunciado para a função pública. Ainda que esta medida possa ser aprovada por legislação autónoma que não vai ao Parlamento, implica um aumento generalizado da despesa dos organismos com salários (o impacto previsto é de 225 milhões de euros). Já o descongelamento de carreiras e progressões, medidas introduzidas este ano, prolonga-se pelo regime de duodécimos. Também deve ficar sem efeito o aumento extraordinário das pensões no valor de 10 euros e que iria custar em termos anuais 600 milhões de euros.

Isso significa que pode não haver aumento de pensões em 2022?

Como vimos, por via do aumento extraordinário sim. Mas a lei prevê um mecanismo automático de subida das pensões segundo uma fórmula que inclui o crescimento da economia e a inflação. O resultado desse cálculo dará, segundo o Governo já tinha previsto, uma atualização automática em 2022 de 0,9% para as pensões até 877,62 euros por mês, de 0,4% para as pensões acima desse valor e até 2.632,86 euros, e de 0,15% além desse montante.