As ideias de que o Estado é moralmente responsável pela segurança e bem-estar dos cães e gatos vadios ou de que deverá providenciar um “sistema nacional de saúde” para animais de estimação são hoje aceites por uma boa parte da população, em resultado da difusão e interiorização das “ideologias” animalistas a que se tem assistido nas últimas décadas e que, em Portugal, tem uma das suas mais visíveis expressões na meteórica ascensão no panorama político do PAN – atualmente a sexta força no Parlamento, com apenas menos um deputado do que o declinante CDS-PP – e na adoção de várias das “bandeiras” do animalismo por quase todas as forças políticas.

Esta dissolução de hierarquias e distinções entre o homem e os restantes animais tem, sobretudo, raízes emocionais – em particular, o redirecionamento para animais de uma afetividade pueril que tem sérias dificuldades em lidar com a complexidade das relações humanas – mas também é alimentada pela revelação, através da investigação científica, de que muitas características que se julgavam serem exclusivamente humanas são, afinal, partilhadas com outras espécies animais. Foi para lançar luz sobre o debate da excecionalidade humana e para posicionar objetivamente o homem no contexto da “Criação” que o geneticista britânico Adam Rutherford escreveu em 2018 “O livro dos humanos: Uma breve história, fascinante e divertida, de como chegámos aqui”, agora editado pela Desassossego, com tradução de José Remelhe.

▲ "O Livro dos Humanos" é editado pela Desassossego e tem tradução de José Remelhe

É o segundo livro de Rutherford em Portugal, pois a Desassossego já publicara, no final de 2019, “Uma breve história de todas as pessoas que já viveram: O que os nossos genes têm para contar” (A brief history of everyone who ever lived: The stories of our genes, de 2016), e, atendendo ao assunto do mais recente livro de Rutherford, publicado no Reino Unido em fevereiro passado – How to argue with a racist: History, race and reality – e aos acesos debates na sociedade portuguesa em torno do racismo, é previsível que também este título chegue rapidamente às nossas livrarias.

Após muitos anos em que a divulgação científica em Portugal esteve restrita aos campos da física e da matemática, é de louvar a edição de obras na área das ciências da vida, e, em particular, na biologia e evolução dos humanos (para mencionar apenas títulos recentes abordados no Observador, vejam-se Singularidades de um símio sem pêlo: Como evoluiu o Homo sapiens, sobre “Encontros imediatos com a humanidade: Uma nova visão sobre a evolução humana”, de Sang-Hee Lee & Shin-Young Yoon, e A cadeira e outros grandes inimigos da humanidade, sobre “Alteração primata: Como o mundo que criámos nos está a mudar”, de Vybarr Cregan-Reid).

Os três golpes: Copérnico, Darwin e Freud

A promoção dos animais a um estatuto quase humano (plasmada na frase “só lhe falta falar!”, tantas vezes proferida com enlevo pelos donos de cães) contraria uma mundividência milenar em que os animais (e as plantas) tinham sido criados por Deus para que o homem deles fizesse uso como bem entendesse. O livro de Génesis deixa bem clara a diferença de estatuto entre o homem e o resto da Criação: “Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da Terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a Terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a Terra”.