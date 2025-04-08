Foi uma espécie de mistério do frente a frente entre Luís Montenegro e Paulo Raimundo no primeiro confronto televisivo das legislativas. Durante o debate, o líder do PCP entregou um dossiê ao líder do PSD, sem especificar o conteúdo, mas antecipando que tinha a fotografia do Bolhão na capa (em particular, dos membros do Executivo a posar no mercado portuense). O secretário-geral comunista deixava escapar que o documento expunha a “propaganda” do Governo, mas não concretizou. Afinal o que diz o misterioso dossier?

O Observador teve acesso ao documento e o título do dossier é o seguinte: “Do Bolhão à Portela: um ano de propaganda ao serviços dos lucros“. O documento tem dezanove páginas e, todas eles, partem de uma frase do Governo, que depois é desmontada pelos comunistas. Pode consultar o documento na íntegra aqui.

Desemprego, crescimento e investimento público

A primeira frase que o PCP analisa é relativa aos níveis de desemprego:

Com este Governo, o desemprego atingiu números historicamente mínimos, enquanto o emprego se encontra em máximos também históricos.

O PCP argumenta que, ao contrário do que chama “propaganda“, na realidade os empregos criados durente os últimos onze meses são “precários, mal pagos, em sectores de baixo valor acrescentado”. Segundo os comunistas, no mesmo documento, o mérito da criação de emprego é de uma trajetória que começou na “geringonça”, da qual o PCP fez parte: “Não foi a ação deste Governo que fez crescer o emprego. O seu crescimento não resulta de nenhuma medida de política económica deste Governo. Esta é uma tendência que se verifica desde 2015. Desde desta data foram criados cerca de 750 000 empregos.”

Para o PCP os empregos criados são “desqualificados e mantidos numa situação deplorável”, dando o exemplo da Uber e TVDE, e acrescenta que o que aconteceu no mandato deste Governo foi um “agravar dos traços negativos da forte exploração que estão presentes no mercado de trabalho”.

A segunda frase do Governo contestada pelo PCP no dossier tem a ver com o crescimento:

Com este Governo, a economia cresce bem acima da média da União Europeia e com excedente orçamental.”

Para o PCP, a realidade é que o Governo só cresceu acima da média da UE porque a Europa cresceu pouco. Escrevem os comunistas que “o crescimento real do PIB foi de 1,9%”, o que significa que foi “inferior ao de 2023 que foi de 2,6%.” E atira: “Nós não crescemos mais, a Europa é que, em média, cresceu menos, porque os impactos da guerra nos principais países ditos motores da economia Europeia, foram mais negativas do que aqui.”

Os comunistas criticam ainda, no mesmo documento, o facto do investimento público ter aumentado apenas a 10,9% em relação a 2024, quando a previsão era de 24,2%.

A terceira afirmação do Executivo contestada pelos comunistas é sobre o investimento:

Com este Governo, está a ser executado o Programa «Acelerar a Economia» e o investimento público e privado está a chegar ao terreno.”

O PCP diz que os onze meses de Governo não seriam suficientes para o investimento chegar ao terreno. Os comunistas escrevem que “quase um quarto do chamado investimento público é dinheiro gasto nas parcerias público-privadas, ou seja, em obras realizadas há 20 anos”, que” o maior crescimento em 2024 foi na defesa o que pouco contribui para acelerar a economia” e que a “taxa de execução na Administração Central, sem as PPP, foi de 55%”. O PCP conclui também que “investimento total (público e privado) rondou os 19,8% e não devia ser inferior a 25%.”

A habitação (“está aí na página 7”)

A meio do debate, Paulo Raimundo contestou uma frase de Luís Montenegro , atirando: “Está na página sete”. É que, nesse momento, o líder do PSD acertou na mouche numa das frases que o PCP tinha no documento:

Com este Governo está em curso o processo de construção de 59.000 novas casas públicas”

O PCP reduz a frase do Governo a “anúncios” e acusa o Executivo Montenegro de “cortar do PRR 3 000 casas previstas para construção imediata.” Os comunistas dizem que o Governo optou por “um programa limitado muito dirigido à habitação social de famílias extremamente carenciadas e que ficou muito aquém das necessidades” e que é necessário “habitação pública a preços sociais para os trabalhadores e para os seus filhos.” E acrescentam: “Hoje, quem está na miséria pode ter alguns apoios, ainda que insuficientes, quem ganha muito bem pode beneficiar de um conjunto de descontos e isenções fiscais, mas quem está no meio, quem ganha 800, 1000, 1500 euros, é considerado rico para beneficiar das políticas sociais e não tem dinheiro para alugar ou comprar casa.”

O PCP ataca ainda a isenção de IMT e imposto de selo para jovens com menos de 35 anos, para dizer que “as medidas que este Governo avançou dirigidas aos jovens para aquisição de casa com garantia pública, está dirigido a jovens oriundos das camadas de rendimentos superiores (mais ricas) que pouco ou nada contribui para resolver os problemas de habitação que enfrentam a generalidade das camadas jovens.” O documento ainda vai a um ponto sensível para Montenegro, em particular para o caso que levou à saída de Hernâni Dias do Governo, para dizer que “todas as suas medidas têm favorecido o aumento da especulação, na qual se insere também a chamada lei dos solos.”

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A imigração e o “falso humanismo”

A quinta frase contestada no documento é sobre a imigração:

Com este governo, controlou-se e regularizou-se a imigração, com rigor e com humanismo.”

O PCP acusa o Governo de ter acabado com a “declaração de interesse” abruptamente e “sem assegurar uma alternativa”. O resultado desta “decisão”, dizem os comunistas, “vai ser o contrário – uma imigração mais desregulada e que vai ficar ainda mais à mercê das redes traficantes e da exploração do trabalho desenfreada”.

O dossiê diz ainda que a via verde da imigração vai ser na prática uma política de” portas abertas à exploração pelas grandes empresas e grupos económicos e com apoios públicos.” E acrescenta: “A Via Verde é só para o grande capital, para as grandes empresas, para as grandes explorações agrícolas. Só eles podem recrutar trabalhadores imigrantes.”

O PCP acusa também o Governo de ter “um falso humanismo, como se viu na operação policial do Martim Moniz, relacionando objetivamente emigração com criminalidade, promovendo o medo e o preconceito contra o outro que é diferente.” Aponta ainda, na mesma linha, o que chama de “pretensão” do Governo para excluir os imigrantes “no direito à saúde e ao acesso ao SNS”.

O policiamento de proximidade e a “agenda da manipulação emocional”

Outra das afirmações contestadas tem a ver com o policiamento de proximidade:

Com este Governo, apostou-se no policiamento de proximidade e no combate à criminalidade violenta, incluindo violência doméstica.

Para o PCP o policiamento de proximidade proposto pelo Governo é “uma falsa aposta”, já que a “sua ação não é para abrir novas esquadras, nem novos postos”, já que o “que fazem é fechar”. Os comunistas explica que o “programa do Governo no que diz respeito à PSP tem adstritos para todo o País, 900 agentes dos cerca de 20.000 efetivos existentes”, o que consideram insuficiente. O PCP acusa a “ação de propaganda” do Governo de ter sido “tomada pela agenda da manipulação emocional e retrógrada, promovida pela extrema-direita mais reacionária.”

Saúde com “plano de intenções” e Educação com “esvaziamento da escola pública”

A Saúde e a educação são outras áreas em o PCP contesta uma afirmação do Governo.

Com este Governo, está em concretização o Programa de Emergência e Transformação da Saúde e o ensino público está a ser reformado e modernizado”

O PCP diz no documento, tal como Raimundo repetiu no debate, que “até hoje não se viram as necessárias medidas para reter e contratar mais profissionais de saúde” e que hoje existem “mais 36 000 que ficaram nesta situação [sem médico de família] desde a tomada de posse do governo AD.” O Programa de Emergência, diz o PCP, é “um plano de intenções em muitos domínios, onde se fala muito de Sistema de Saúde e pouco de SNS”.

Os comunistas dizem que “este Governo não resolveu nenhum dos problemas de fundo do SNS, manteve um investimento muito baixo, limitou a autonomia, asfixiou financeiramente as instituições públicas de saúde, criando enormes dificuldades ao SNS”.

Já no ensino, o PCP viu nos últimos onze meses “um conjunto de alterações que visam a concretização dos projetos da direita, com uma alteração radical da organização e dos conteúdos do sistema educativo.” Esta é, dizem os comunistas, “uma ação que tem como alvo principal a Escola Pública.”

O documento entregue por Raimundo a Montenegro (e também à moderadora da TVI, Sara Pinto) diz que o programa do Governo aponta alterações “retrógadas para as escolas”, num “modelo de gestão” que dá um estatuto e uma carreira de diretor escolar “que pode levar à contratação de pessoas estranhas às escolas, com gestores profissionais”.

O PCP escreve que, no modelo do Governo, a escola pública “passa a estar orientada para formar mão-de-obra barata para as necessidades do mercado de trabalho, num quadro de elitização do sistema educativo.” As medidas, dizem os comunistas, “são claramente para aumentar o número de alunos na via do ensino profissional, condicionando desta forma o acesso de milhares de jovens ao ensino superior.” E conclui que o Governo só quer provocar “o esvaziamento do papel da Escola Pública e de uma desvalorização das aprendizagens no ensino nelas ministrado.”

O Aeroporto de Alcochete, o TGV e o passe verde

O PCP contesta depois que o Governo tenha avançado com grandes infra-estruturas:

Com este Governo, tomaram-se decisões estruturais nas infra-estruturas e mobilidade, com destaque para o novo aeroporto de Lisboa, a rede de alta velocidade, a nova travessia sobre o Tejo ou o passe ferroviário verde.

Para o PCP o Aeroporto de Alcochete já foi “decidido em 2010, em 2020, em 2023, agora em 2024”, mas “continua onde a Vinci o quer: na Portela, no centro da cidade de Lisboa”. Sobre o TGV, acusa o atual Governo de deixar cair “a segunda fase [do projeto] para mandar mais 300 milhões para uma parceria público-privada onde o financiamento está garantido à partida. Quanto à nova travessia do Tejo, o PCP regista que “está incluída em todos os planos urbanísticos da área Metropolitana de Lisboa desde os anos 80”, mas diz que o que “é inexplicável é ainda não ter sido construída.”

O documento diz ainda que o “passe ferroviário verde já existia”, embora os comunistas admitam que “para pouco servia e agora foi alargado”. No entanto, criticam o facto de “para tirar o passe” ser “preciso esperar um mês e meio ou ir ao Porto.” O PCP diz ainda que “a CP está a tentar comprar comboios há quatro anos, mas continua enrolada na lei da contratação pública e na litigância dos concorrentes.” E acrescenta, sobre o mesmo assunto, visando o passismo: “Bastava fazer uma declaração de interesse público para travar as providências cautelares (como fez Passos Coelho, quando defendeu os roubos salariais em 2012). Uma coisa simples que este Governo se recusa a fazer.”

A valorização das carreiras que o Governo fez “por obrigação”

O PCP contesta que o Governo tenha valorizado a Administração Pública com vontade:

Com este Governo, valorizaram-se as carreiras da Administração pública, aumentaram as pensões e os impostos desceram.

O PCP considera que, ao contrário do que diz o Governo, “a valorização das carreiras para o conjunto da Administração Pública está por fazer.” Sobre os aumentos feitos nos setores, os comunistas dizem que, na “verdade, o Governo foi obrigado a ceder perante um conjunto de justas lutas. ” Para o PCP “os acordos conseguidos nas carreiras específicas (professores, bombeiros, oficiais de justiça, polícias), foi resultado da luta e não da vontade efetiva do Governo, que foi obrigado a fazê-los.”

Além disso, diz que só os fez porque “pesou o cálculo eleitoralista, de quem temia o chumbo do seu Orçamento e a perspetiva imediata de eleições.” As medidas são assim, no entender do PCP, “insuficientes” e dá como exemplo os professores, em que “a recuperação do tempo de serviço deixou milhares de professores de fora”.

O PCP escreveu ainda que “os trabalhadores aprenderam que a estabilidade da sua vida não precisa de maiorias absolutas, que ficam cegas e surdas perante as necessidades do povo.” Os comunistas dizem ainda que “passado o Orçamento e perspetiva da sua manutenção pela mão que o PS lhe deu na sua aprovação” logo veio ao de cima a “real política e os seus projetos de imposição da regressão social, para defender os grandes senhores do dinheiro”. Para o PCP, é claro: “Os beneficiários da descida de impostos foram as grandes empresas.”