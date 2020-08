Olinda Ferreira, que vai com frequência cuidar das plantas à casa mesmo em frente, a pedido da dona, lembra-se bem de ver Isabel à janela de sorriso rasgado numa cara “tão bonita” que escondia os seus 84 anos. Procurava dois dedos de conversa e “era uma senhora muito simpática”, descreve Olinda ao Observador. Ela própria já se tinha questionado várias vezes das razões da sua ausência. “Mas o que é feito da dona Isabel?”, perguntava-se. Mas como ela vivia com o filho e era até costume vê-lo à porta de casa, nunca ousou bater à porta e perguntar por ela. Hoje arrepende-se de não o ter feito e tenta agarrar-se à memória para interpretar todas as imagens que guarda desta família nos últimos meses.

São peças que, juntas, procuram chegar a uma qualquer justificação para aquilo que se passou, mas que conduzem sempre à mesma questão: como é que um filho deixa, indiferente, morrer uma mãe à fome?

No sábado, já depois de almoço, estava em casa, na mesma rua da casa amarela onde viviam Isabel e Carlos, quando ouviu o som da marcha de urgência das ambulâncias. Acreditou que era longe e deixou-se estar mas, mais tarde, acabaria por dar com o aparato policial mesmo à porta com o número, 10, a casa da Dona Isabel. Era a PJ que acabava de chegar.

Olinda foi ver o que se passava e acabou por ter que responder a algumas perguntas de uma inspetora da PJ que tentava reconstruir o que se passava. “Estava a falar com ela e ele a olhar para mim, ali à porta, com aqueles olhos. Fiquei com muito medo de falar e disse-o à inspetora”, recorda. Disse o que acabaria por revelar também ao Observador. Que é natural de Grândola, mas que esteve fora cerca de 30 anos e até trabalhou num lar de idosos. Há sete anos que regressou e há cinco que Isabel e o filho arrendaram aquela casa na sua rua.

Olinda não lhes conhecia mais nenhuma família. Lembra-se de Isabel, com dificuldades para andar, sair à rua para ir às compras à mercearia ou à padaria. Ou mesmo aos correios levantar a sua reforma. Hoje olha para trás e recorda-se da sua simpatia à janela, quando a via passar na rua. “Mas sempre que o filho se aproximava ela calava-se. Se calhar já sentia medo na altura”, tenta agora adivinhar.

Há dois anos, porém, Isabel deixou de ser vista na rua. O dono da mercearia mais próxima tenta encontrar uma explicação para isso: “Como a senhora já andava com muita dificuldade, sugeri ao senhor Carlos que me enviasse uma mensagem com a lista se compras. Eu respondia com o valor a pagar e ia lá levar-lhe à porta, para ela não ter que sair”, lembra ao Observador, sem querer que o seu nome apareça. Fazia-o pela D. Isabel, como faz a outros clientes idosos. “Sempre o achei de uma inteligência acima da média e muito simpático”, descreve, embora nunca tenha questionado porque não era ele a ir buscar as compras.