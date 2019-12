Não é, pois, por acaso que Bloomberg tenha anunciado um investimento de 30 milhões de dólares em anúncios televisivos, dos quais 13,2 milhões vão diretamente para os estados do Super Tuesday — uma maquia gigantesca, que ultrapassa o total investido por todos os restantes candidatos democratas, até agora, nesta campanha. Os horários dos anúncios escolhidos por Bloomberg serão também os que têm mais audiência: de acordo com o The New York Times, entre noticiários locais e os intervalos de programas populares — como o “Dancing With the Stars” e o “The Voice”, aos fins-de-semana; o “The View ou o “Judge Judy”, às tardes; ou em torno dos talk-shows noturnos, como o de Stephen Colbert ou de Jimmy Kimmel. A somar a tudo isto, haverá ainda os 100 milhões de dólares que Bloomberg conta investir em anúncios online.

Não vai, pois, haver falta de tempo de antena para Michael Bloomberg na televisão — mas, quanto a debates, a sua presença está, por agora, fora de questão. Isto porque, para estas eleições primárias, a participação nos debates tem sido concedida apenas aos candidatos que conseguem ultrapassar determinados limites nas sondagens e no número de contribuições monetárias para a sua campanha.

Por exemplo, no debate agendado para 19 de dezembro, só poderão participar aqueles que tiverem 4% ou mais em quatro sondagens nacionais ou 6% ou mais em duas sondagens estatais; além de mais de 200 mil contribuições individuais para a sua campanha, incluindo, pelo menos, 800 contribuidores em pelo menos 20 estados ou territórios. Ora, apesar de Bloomberg já aparecer com mais de 4% em algumas sondagens, os contribuidores para a sua campanha são tão poucos que nem podem ser referidos no plural. Há apenas um: ele próprio.