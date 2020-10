Acontece desde 2005: o Santuário de Fátima, a estrutura da Igreja Católica que mais dinheiro movimenta em Portugal, recusa divulgar publicamente quanto fatura, quanto gasta e como gasta o dinheiro dos fiéis. Sabe-se apenas que são milhões, na sua maioria com origem nas ofertas dos peregrinos, portugueses e estrangeiros, que todos os anos se deslocam àquele lugar, um dos santuários católicos mais visitados do mundo.

Embora a lei interna da Igreja Católica estabeleça, como regra, que as instituições religiosas devem prestar contas aos fiéis sobre as ofertas que recebem e o que é feito com elas, o Santuário de Fátima invoca um diferendo na interpretação da Concordata de 2004 (o documento que estabelece as relações diplomáticas entre Portugal e a Santa Sé), no que toca a assuntos fiscais, para recusar divulgar as contas — e garante que, quando o problema for sanado, os números voltam a ser públicos.

Por um lado, o Direito Canónico (legislação própria da Igreja que é inclusivamente citada nos estatutos do santuário) define que as instituições religiosas devem ser transparentes na prestação de contas aos fiéis. Por outro lado, a legislação da diocese de Leiria-Fátima — cujo bispo tem jurisdição sobre Fátima — determina explicitamente a divulgação pública do relatório e contas, no qual estejam refletidos os números de todas as instituições sob o poder de governo do bispo. Contudo, desde 2009 (ano em que a legislação foi atualizada) que a diocese também não divulga as contas. Fê-lo, pela primeira vez, este ano — já depois de o Observador ter enviado as primeiras questões sobre as contas — e sem incluir as contas do Santuário de Fátima.

Ao longo de quinze anos, a falta de prestação pública de contas tornou-se na controvérsia habitual do santuário. Raras foram as conferências de imprensa, organizadas a propósito dos dias 13 de maio e 13 de outubro, em que a pergunta não surgiu — sempre com a mesma resposta por parte de bispos e reitores. Este ano, porém, a polémica adensou-se por causa do impacto financeiro da pandemia, ao mesmo tempo que a contestação interna à gestão do santuário se tornou mais contundente e chegou a público.

Segundo números da própria instituição, a pandemia de Covid-19 levou a uma redução de 99% das visitas de grupos organizados e, em consequência, a uma queda de 77% nas receitas obtidas através dos donativos dos fiéis. Por causa do impacto da pandemia (um “ano dramático”, nas palavras do reitor da instituição), o santuário implementou um plano de reestruturação que passará pela saída de cerca de até 50 funcionários, entre reformas antecipadas, não-renovação de contratos a termo e rescisões amigáveis.

A polémica gerada pelas primeiras notícias da TVI, que falavam no despedimento de perto de uma centena de trabalhadores em plena pandemia — e que o santuário se apressou a desmentir —, não fez com que a instituição mudasse de ideias relativamente às contas, que continuam sem ser conhecidas dos fiéis.

A esta controvérsia juntou-se, numa questão de dias, uma outra: a gestão financeira do Santuário de Fátima tem sido, nos últimos meses, alvo de duras críticas internas, com origem no próprio clero da diocese de Leiria-Fátima. Algumas vozes discordantes dentro da Igreja insurgiram-se contra os padres que administram a instituição, acusando-os de gerir o Santuário de Fátima como uma empresa, e não como um organismo religioso, e de ganhar salários muito superiores (em alguns casos, mais do triplo) aos dos outros padres da diocese.

Ao longo destes quinze anos, o Santuário de Fátima teve quase sempre resultados líquidos positivos. O reitor disse numa entrevista ao Expresso que, neste período, a instituição só registou saldos negativos em três anos — e 2020 deverá ser, devido à pandemia, o quarto ano de prejuízos. Os resultados negativos terão estado ligados a alterações na organização da contabilidade. 66% veio dos fiéis em 2019

A principal fonte de receita do santuário são as ofertas dos fiéis. Em 2005, último ano em que houve apresentação pública de contas, os fiéis tinham contribuído com 9,3 milhões de euros para as contas do santuário (mais de metade do total da receita). Ao Observador, o santuário disse que o valor das ofertas “é muito variável de ano para ano” e adiantou — embora sem revelar valores absolutos — que em 2019 as ofertas dos peregrinos representaram 66% das receitas. Donativos caíram 77% em 2020

A pandemia obrigou o santuário a encerrar o recinto e a cancelar as celebrações que mais peregrinos atraíam a Fátima — incluindo o 13 de Maio, que foi realizado com o recinto completamente vazio. Num comunicado de imprensa divulgado em 3 de setembro, o santuário revelou que os donativos caíram 77% durante o período da pandemia, resultado de uma queda acentuada no número de peregrinos que visitaram Fátima na primeira metade do ano. Mais de 230 mil euros para a diocese em 2019

Na coluna das despesas do santuário inclui-se um contributo anual que a instituição oferece à diocese de Leiria-Fátima, onde se encontra. De acordo com as contas da diocese relativas a 2019, no ano passado o santuário transferiu 231.878,29 euros para os cofres da diocese. Trata-se da maior fatia (47%) das receitas do fundo económico diocesano no ano passado. 780 mil euros para os mais carenciados no primeiro semestre de 2020

No total, o santuário entregou apoios financeiros a instituições de solidariedade social, famílias carenciadas e instituições da Igreja Católica (nomeadamente à diocese de Leiria-Fátima) num total de 780.871 euros, de acordo com um comunicado divulgado em 8 de setembro. No mesmo comunicado, o santuário assegurou que aumentou em 60% os apoios a famílias e pessoas carenciadas.

Pelo menos desde o início de 2020 que este desconforto se tem feito ouvir entre os padres de Leiria-Fátima. Em janeiro, uma carta anónima foi enviada para todos os sacerdotes da diocese com uma série de acusações contra os padres de Fátima. Mais recentemente, a polémica voltou a surgir numa reunião interna do conselho presbiteral da diocese de Leiria-Fátima, em que surgiram acusações contra uma deliberação “inválida” e “ilícita” que legitimou “vencimento exorbitantes” dos padres em Fátima. O argumento usado é simples: se o santuário é uma instituição da diocese, os padres que lá trabalham devem estar sujeitos às mesmas normas em termos salariais.

Já o Santuário de Fátima, em declarações ao Observador, assegura que a instituição é, desde 2006, um santuário nacional — e, desde essa altura, “nunca esteve sujeito à regulamentação da diocese de Leiria-Fátima”. “Desde que a Santa Sé determinou que este passou a ser um santuário nacional, não há nenhum órgão diocesano que exerça supervisão na gestão do Santuário”, argumenta a instituição.

Nas contas e nas quezílias internas sobre a gestão financeira, a pergunta a que se chega é sempre a mesma: afinal, a quem é que o Santuário de Fátima presta contas? As críticas internas surgem da interpretação de que o santuário está sob a jurisdição da diocese, mas a instituição também tem estatuto nacional e considera que as questões financeiras dependem, na verdade, do Conselho Nacional.

Contas, o segredo mais bem guardado de Fátima

Para perceber como a questão financeira se tornou o novo segredo de Fátima, é preciso recuar até 2004, ano em que entrou em vigor a nova Concordata — o documento que estabelece as relações diplomáticas entre a Santa Sé e Portugal e define as regras que se aplicam às instituições católicas no país. Para o Santuário de Fátima, a revisão da Concordata deixou questões por responder no que toca aos impostos — embora, nas várias vezes que os responsáveis da instituição falaram sobre o assunto, o santuário não tenha sido completamente claro sobre o que está em causa neste conflito por resolver.

“Trata-se de um diferendo sobre o alcance das obrigações fiscais da Igreja, uma vez que não é clara a interpretação da regulamentação legal que aplica o texto da Concordata em vigor entre Portugal e a Santa Sé”, disse o Santuário de Fátima ao Observador. “Não se trata de um diferendo entre o Santuário e o Estado, mas de uma questão ainda não esclarecida que diz respeito a todas as instituições.”

No entender do Santuário de Fátima, estes factos não esclarecidos “falseiam, de alguma forma, as contas a apresentar”, como disse o reitor da instituição, padre Carlos Cabecinhas, em 2017. Ainda assim, de acordo com o que fonte oficial do Santuário de Fátima disse ao Observador, este aspeto por esclarecer não terá um impacto na estabilidade financeira da instituição quando for resolvido, “uma vez que anualmente o orçamento prevê dotação provisional para as obrigações fiscais em causa, de modo a que, quando o diferendo for sanado, o Santuário esteja apto a corresponder às suas responsabilidades sem que isso provoque desequilíbrio orçamental”.

Até 2005, o Santuário de Fátima apresentava publicamente as suas contas aos fiéis (tradicionalmente no final da peregrinação de 13 de junho). Porém, devido a este diferendo, os bispos portugueses e a liderança do santuário decidiram que deixariam de divulgar os números da instituição. Só é possível ter uma noção aproximada da dimensão financeira do Santuário de Fátima a partir dos números apresentados até então. Por exemplo, em 2003 o santuário teve um lucro de 8,4 milhões de euros, com as ofertas dos peregrinos a representarem a maior fatia das receitas de Fátima (8,7 dos mais de 17 milhões de euros). As últimas contas públicas do santuário dizem respeito a 2005, ano em que o santuário registou prejuízos pela primeira vez. Embora a instituição tenha gerado 17,2 milhões de euros de receita (9,3 milhões dos quais com origem nas ofertas dos peregrinos), o enorme investimento feito na construção da moderna basílica da Santíssima Trindade fez afundar as contas do santuário para um prejuízo de 3,7 milhões de euros.