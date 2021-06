Malas e caixotes com dez milhões de dólares, 700 mil euros e 800 milhões de kwanzas. Tudo em notas, inclusive com selos do Banco Nacional de Angola, e muitas delas ainda em caixas seladas. Todo este dinheiro foi encontrado quando as autoridades angolanas entraram na residência do major Pedro Lussaty, o responsável pelas finanças da banda musical da Presidência, no final de maio. Era o início de um caso que abalou a política angolana e que já chegou a figuras próximas de João Lourenço, levando os analistas e a oposição a apontarem as falhas no combate à corrupção, a grande bandeira do mandato do Presidente angolano.

A operação policial foi transmitida numa reportagem da Televisão Pública de Angola (TPA), onde, além dos milhões de euros, dólares e kwanzas na posse de Pedro Lussaty, ficou também a saber-se que o major tinha em seu nome 45 apartamentos de luxo em Luanda, cinco apartamentos em Lisboa, um apartamento na Namíbia e uma série de carros de gama alta. Antes de a reportagem ser transmitida, a Procuradoria-Geral da República (PGR) angolana anunciava a “Operação Caranguejo”, que resultou na detenção de Lussaty e na qual estão a ser investigados oficiais das Forças Armadas pelos crimes de peculato, retenção de moeda ou associação criminosa.

Após a reportagem da TPA e o anúncio da PGR angolana, no entanto, uma questão ficou no ar: como é possível que uma só pessoa consiga desviar e guardar tanto dinheiro sozinho? As dúvidas agudizaram-se e começaram a ganhar outra projeção quando o Presidente angolano, João Lourenço, começou a anunciar exonerações de vários oficiais da sua Casa de Segurança, dias depois da “Operação Caranguejo”. E caso ganhou uma proporção ainda maior quando, na passada segunda-feira, Lourenço exonerou, sem dar explicações, Pedro Sebastião, ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança do Presidente. Mais de dez oficiais foram exonerados em pouco mais de uma semana, sem que fosse apresentada oficialmente uma ligação entre a detenção de Lussaty e o seu afastamento.