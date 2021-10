O que esperar da cimeira de Glasgow sobre as alterações climáticas?

Bastou o voto de um senador democrata desalinhado num Senado dividido ao meio — 50 do lado dos democratas e 50 do lado dos republicanos — para a legislação cair. Joe Manchin, da Virgínia Ocidental, um estado cuja economia depende largamente do carvão, votou contra e obrigou a administração Biden a entrar num corropio de última hora para desenhar um plano B que pudesse apresentar em Glasgow.

O plano alternativo, que consiste num conjunto de incentivos fiscais e de outras medidas com um impacto ambiental comparável ao do plano original, acabou por ser aprovado, mas, como escreve a Reuters, a confusão a poucos dias da COP 26 arriscou a credibilidade de JoeBiden como putativo líder dos esforços globais de combate às alterações climáticas.

Expectativas baixas para cimeira que António Costa vai falhar

É neste contexto complexo que a COP 26 é inaugurada este domingo com quatro objetivos declarados: assegurar que o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5ºC se mantém alcançável; adaptar o planeta aos efeitos já inevitáveis do aquecimento global; mobilizar dinheiro dos países mais desenvolvidos e das instituições financeiras para ajudar nos esforços globais de implementação de políticas climáticas, sobretudo nos países com menos recursos; e chegar a consensos sobre a operacionalização do Acordo de Paris.

Todavia, já é praticamente unânime que a cimeira vai ficar aquém dos objetivos. Até dentro da ONU já se assumiu que os objetivos não vão ser integralmente cumpridos. Foi o próprio António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, a assumir que há um grande risco de a cimeira ser um falhanço — e às portas da COP 26 a organização divulgou um curioso vídeo que mostra um dinossauro a dirigir-se à Assembleia Geral da ONU e a explicar aos decisores políticos que “a extinção é uma coisa má“.

A COP 26 arranca já na manhã deste domingo com o plenário de abertura, dando lugar depois à Cimeira de Líderes, que decorre na segunda e terça-feira e será um dos momentos altos das duas semanas: são esperados discursos e intervenções à distância dos principais líderes mundiais, incluindo o Presidente dos EUA, Joe Biden, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Quem não falará nesta cimeira de líderes que dá o pontapé de saída para duas semanas de negociações será António Costa, que chegou a ter viagem marcada para Glasgow, mas, a meio de uma crise política em Portugal, o gabinete do primeiro-ministro anunciou na sexta-feira que Costa não irá estar presente.

Depois de dois dias de intervenções de chefes de Estado e de Governo, a COP 26 prossegue o calendário negocial com um conjunto de sessões paralelas em dias dedicados a temas específicos, incluindo as finanças, a energia, a juventude, a natureza e o uso dos solos. Portugal estará representado na segunda semana, a partir de 8 de novembro, por uma comitiva liderada pelo ministro do Ambiente e Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes.

A segunda semana da cimeira será marcada pela fase final das negociações com vista à adoção de novas metas climáticas e, sobretudo, à construção do consenso que falhou em Madrid em 2019. Paralelamente às sessões oficiais no centro de congressos de Glasgow, estão agendadas manifestações de ativistas pelo clima na cidade escocesa, que contarão com a presença da sueca Greta Thunberg.