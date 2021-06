Quando lhes perguntaram, no início dos respetivos mandatos, se Vladimir Putin era um assassino, Donald Trump e Joe Biden deram respostas bastante diferentes. Enquanto o antigo Presidente norte-americano, em 2017, respondia, desvalorizando, que “há muitos assassinos por aí”, o atual inquilino da Casa Branca não hesitou em responder afirmativamente, em março, marcando um ponto de viragem que criou grande expectativa quanto à cimeira desta quarta-feira e quanto ao que pode ser o futuro das relações entre Estados Unidos e Rússia.

Desde as declarações de Biden à ABC, uma série de acontecimentos — como as condições da detenção do opositor russo Alexei Navalny, a escalada de tensão no Leste da Ucrânia, a imposição de sanções a Moscovo por parte de Washington ou o desvio do avião da Ryanair por ordem do Presidente bielorrusso Alexander Lukashenko — levaram a uma deterioração galopante das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Rússia. Os dois chefes de Estado, de resto, foram unânimes no diagnóstico feito pelos analistas, que têm considerado que as relações entre o Kremlin e a Casa Branca atingiram o ponto mais baixo dos últimos anos.

É neste contexto de elevada tensão que Joe Biden e Vladimir Putin se encontram esta quarta-feira em Genebra, na Suíça, para a primeira cimeira entre ambos, uma iniciativa que partiu do Presidente norte-americano, que termina com este encontro uma viagem de oito dias à Europa, onde participou em cimeiras com G7, com a NATO e a União Europeia, ocasiões aproveitadas para reforçar o compromisso dos Estados Unidos com a parceria transatlântica. Putin, por seu lado, voa diretamente de Moscovo para a capital suíça, para um encontro de que, à partida, já sai vencedor, uma vez que consegue pôr a Rússia frente a frente com os Estados Unidos.

“Para a Rússia, esta cimeira serve para provar que é novamente uma grande potência, tal como foi durante o tempo da União Soviética”, afirma ao Observador Taras Kuzio, professor do departamento de Ciência Política da Universidade Nacional de Kiev-Mohya, na Ucrânia. “Para Putin, a cimeira já é uma vitória”, acrescenta o analista.

Conforme escreve o The Washington Post, Biden vai levar para a cimeira em Genebra uma lista de exigências para apresentar a Putin, que vão da Bielorrússia à Ucrânia, passando pela alegada interferência russa nas eleições americanas de 2016 e 2020, até aos ataques informáticos a órgãos do governo norte-americano e a a empresas atribuídos a hackers russos.