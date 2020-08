Uma das “consequências mais graves” foi que “vários doentes estiveram alguns dias sem as terapêuticas habituais, por falta de quem as preparasse ou administrasse”. Houve ainda casos em que a medicação foi preparada e administrada “por pessoal sem formação de enfermagem“.

Além disso, “não havia controlo da medicação que era prescrita ou administrada”, segundo a descrição relativa a 26 de junho.

Não houve qualquer transmissão de informação clínica relevante ou entrega de processo clínico/informação organizada. Os médicos colheram alguma informação nas bases de dados da USF [unidade de saúde familiar], com risco de não possuírem informação atualizada nomeadamente das terapêuticas prescritas”, refere o documento.

Ficaram por administrar “fármacos tão importantes como a varfarina por se desconhecerem as prescrições (ausência de processos clínicos organizados e atualizados), ou insulina por falta de canetas”. As equipas médicas ainda tentaram “rever a terapêutica e promover ajustes, principalmente com suspensão de alguns fármacos, como hipotensores e diuréticos, que se mantinham apesar do estado de desidratação dos doentes”.Porém, foi-lhes comunicado “não ser possível os ajustes terapêuticos, uma vez que a medicação era toda preparada para vários dias e que não estando os comprimidos identificados, não era possível retirar um comprimido: ou se deitava tudo fora e basicamente não faziam medicação ou faziam tudo o que estava na prescrição habitual”.

O relatório aponta ainda uma falta de preparação dos funcionários do lar: “[Os médicos] verificaram que os funcionários do Lar não tinham conhecimento sobre a forma de tratamento dos resíduos contaminados, pelo que colocaram os EPIs num saco, levando-o para a USF [Unidade de Saúde Familiar]”. Nem dos voluntários: “A maior parte das pessoas que prestam voluntariamente apoio aos idosos infetados não têm formação sobre atuação em cenário COVID”.

Médicos terão avisado várias vezes sobre as condições do lar. Mas foram ameaçados com processo disciplinar

A 24 de junho, precisamente uma semana depois de o primeiro caso ter sido diagnosticado, os médicos destacados para o lar reuniram-se com a direção do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alentejo Central e a Autoridade de Saúde Pública. E, segundo o relatório, foram ameaçados com um processo disciplinar, caso não regressassem ao lar cujas condições criticaram em diversas ocasiões. “Na reunião, os médicos são informados pelo Dr. [José] Robalo de que devem manter a prestação de cuidados no Lar porque caso contrário incorreriam em processo disciplinar“, pode ler-se.

À Rádio Observador, José Robalo garante que “não houve processos disciplinares” porque os profissionais cumpriram as escalas definidas, mas recusa a existência de “ameaças”. Questionado sobre se teve conhecimento das denúncias dos médicos sobre a falta de condições, o responsável disse que essa informação não lhe dizia diretamente respeito. “Não está dentro da minha competência qualquer transferência desses utentes para outra instituição”, repetiu. Essa responsabilidade, adiantou, é de autoridades como a Proteção Civil, a Autoridade de Saúde e a Segurança Social. “Estou com a consciência tranquila“, concluiu.

Os médicos com quem José Robalo se reuniu regressaram ao lar que continuava, por esta altura, sem” zonas delimitidas para vestir ou despir” os EPIs. Também não havia “cartazes afixados com a informação das boas práticas clínicas a ter em atenção nestes procedimentos”. Nem frascos de gel de desinfeção das mãos nos quartos ou nos corredores, ou aparelhos de climatização ou circulação do ar, “pelo que os quartos se encontram a temperaturas elevadas”. “Há obras no exterior, e portanto também há muito barulho”, lê-se ainda.

A direção do ACES só reconheceu a 25 de junho a “falta de condições de segurança“. Ainda assim, determina que “os médicos devem continuar a prestar os cuidados possíveis aos utentes infetados do Lar“. Até esta altura, nunca foi dado a conhecer aos médicos e enfermeiros o Plano de Contingência da instituição, necessário segundo as regras da DGS. “A instituição não cumpriu as regras estabelecidas e não teve assim condições para enfrentar com rigor o surto“, afirma a Ordem dos Médicos.

Nem todos os doentes infetados foram para o hospital por “estratégia poupadora de recursos”

A transferência para um hospital de todos os utentes infetados “não era viável” na opinião dos médicos ouvidos pela comissão de inquérito da Ordem dos Médicos (e que visitaram o lar para avaliarem as condições em que este funcionava). Um desses profissionais ouvido pela comissão foi recentemente designado para o cargo de coordenador da área “Covid” do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Segundo a Ordem, a decisão desses médicos foi baseada numa “estratégia poupadora de recursos hospitalares, de modo a salvaguardar a capacidade de resposta do hospital a outros surtos que pudessem vir a ocorrer“. “Não se conseguiu apurar se há uma decisão escrita do Conselho de Administração do HESE, nomeadamente da Direção Clínica, que suporte esta estratégia”, aponta o relatório. O Observador tentou contactar o HESE nesse sentido, mas aguarda resposta.

A Ordem é, porém, perentória: “Não se justifica reservar camas hospitalares para possíveis surtos, quando não temos disponíveis no Lar os recursos necessários para cuidar doentes frágeis já infetados.”

Transferência para o pavilhão “peca por tardia”

A 27 de junho, dia em que é registada a terceira morte, a equipa médica responsável pelos doentes transferiu mais utentes para o hospital. No fim de semana de 28, já “vários doentes mostravam agravamento do seu estado clínico, com sinais de desidratação, desnutrição, disfunção renal”. Durante estes dias, vários médicos deslocam-se ao lar, além da equipa permanente. E “sistematicamente, as equipas médicas alertam autoridades competentes de que não dispõem das condições necessárias para tratar os doentes de acordo com as boas práticas clínicas”.