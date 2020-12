No Reino Unido, a coordenadora da imunização da Public Health England, Mary Ramsey, disse que os desafios colocados pela vacina da Pfizer/BioNTech podem implicar o recurso às arcas frigoríficas das grandes empresas de distribuição de alimentos.

Transporte

A manutenção da cadeia de frio, necessária para assegurar a integridade das vacinas, não é necessária só no armazenamento, mas também no transporte das doses. Para a Pfizer, e segundo disse à RTP Susana Castro Marques, diretora-médica da empresa em Portugal, todas as etapas do transporte e distribuição vão ser assegurados pela empresa até aos locais definidos pelas autoridades portuguesas.

Francisco Ramos, no entanto, não falou da estratégia da farmacêutica ou como se prevê que aconteça com as restantes. O coordernador da task force disse apenas que Portugal está a “trabalhar para garantir a segurança do transporte”. A apresentação em slides revela que se pressupõe a “georreferenciação das vacinas e viaturas” e a “rastreabilidade em toda a cadeia de abastecimento”, mas não foi feita qualquer referência adicional a estas medidas.

Mais, Francisco Ramos disse que as vacinas serão entregues em Portugal (leia-se Portugal continental) e, como tal, terão de ser as autoridades continentais a assegurar a entrega das vacinas às regiões autónomas, mas o coordenador da task force não indicou como isso será feito.

A única garantia é que as Forças Armadas, à semelhança do que vai acontecer noutros países, vão dar apoio na parte logística, mas o próprio vice-almirante Gouveia e Melo, adjunto para o Planeamento do Chefe de Estado-Maior, não tinha mais informações que pudesse disponibilizar.