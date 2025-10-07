O que faz do Adelaide um vinho tão raro?

Adelaide é um vinho que não se submete às regras rígidas de mercado. Após um processo de vinificação com protocolos rigorosos, em que a tradição dialoga com a inovação, o vinho repousa em garrafa e, a cada primavera, três tetranetos de Dona Antónia Adelaide Ferreira reúnem-se para provar a sua evolução. Se João Ferreira Álvares Ribeiro, Francisco Ferreira e Francisco Olazabal considerarem o resultado digno de perpetuar o nome da sua tetravó, o vinho vê a luz do dia. Basta uma única hesitação para que isso não aconteça. Esta exigência absoluta reforça a sua raridade: não existe um Adelaide todos os anos, mas apenas quando a natureza, o tempo e a qualidade se alinham de forma excecional.

Este ano, haverá Adelaide no mercado. De 2017, um ano de seca extrema, marcado por incêndios, e em que o receio da sobrematuração obrigou a antecipar a vindima e fez temer o pior. No entanto, as vinhas velhas resistiram e ofereceram uvas de qualidade excecional, dando origem a uma colheita memorável e a um dos melhores Adelaide de sempre. A escassez de quantidade, combinada com a excelência da qualidade, acrescentou-lhe uma dimensão quase poética: quando menos se esperava, este vinho revelou-se maior do que nunca.

Quem abrir uma das 3.612 garrafas de Adelaide 2017 não abrirá apenas um vinho raro. Abrirá uma narrativa de séculos, de famílias, de território e de tempo. Abrirá um vinho que convida à pausa, à contemplação e ao respeito. Porque o que o torna raro não é apenas a sua escassez, mas a forma como simboliza o encontro entre tradição e modernidade, entre rigor e emoção, entre a terra e a memória. Adelaide não é apenas a melhor referência do Vallado: é um vinho de exceção, que nasce apenas quando natureza, história e exigência se alinham em circunstâncias únicas e raras. Uma raridade que o torna verdadeiramente inesquecível.