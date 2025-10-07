O que faz do Adelaide um vinho tão raro?

Dona Antónia Adelaide Ferreira foi uma mulher que marcou para sempre a história do Douro e do vinho português. Visionária e filantropa, foi um esteio de resistência da região durante as grandes pragas que assolaram as vinhas durienses no século XIX, procurando combatê-las com soluções inovadoras. Ao mesmo tempo, destacou-se como uma determinada mulher de negócios num setor tradicionalmente dominado por homens, alcançando fortuna e reconhecimento, que extravasou o círculo dos seus pares. Mas nunca deixou de cuidar de quem a rodeava, apoiando os viticultores e as respetivas famílias – atitude que lhe trouxe o epíteto de “mãe dos pobres”.
Quase 130 anos após a sua morte, a mulher que ficou conhecida como Ferreirinha, mantém-se uma lenda e um exemplo intemporal de visão e determinação. Não surpreende, por isso, que o vinho batizado com o seu nome seja igualmente lendário. Adelaide é a mais distinta referência da Quinta do Vallado – que em tempos lhe pertenceu – e nasce de vinhas que não são apenas velhas, mas verdadeiramente centenárias. Plantadas em encostas, segundo a antiga tradição da mistura de castas, reúnem mais de 20 variedades de uvas, algumas quase desaparecidas da viticultura moderna. São vinhas de baixíssima produção, apenas cerca de 400 gramas de uva por planta, mas é justamente dessa raridade que nascem as suas extraordinárias concentração e complexidade.
Adelaide é um vinho que não se submete às regras rígidas de mercado. Após um processo de vinificação com protocolos rigorosos, em que a tradição dialoga com a inovação, o vinho repousa em garrafa e, a cada primavera, três tetranetos de Dona Antónia Adelaide Ferreira reúnem-se para provar a sua evolução. Se João Ferreira Álvares Ribeiro, Francisco Ferreira e Francisco Olazabal considerarem o resultado digno de perpetuar o nome da sua tetravó, o vinho vê a luz do dia. Basta uma única hesitação para que isso não aconteça. Esta exigência absoluta reforça a sua raridade: não existe um Adelaide todos os anos, mas apenas quando a natureza, o tempo e a qualidade se alinham de forma excecional.
Este ano, haverá Adelaide no mercado. De 2017, um ano de seca extrema, marcado por incêndios, e em que o receio da sobrematuração obrigou a antecipar a vindima e fez temer o pior. No entanto, as vinhas velhas resistiram e ofereceram uvas de qualidade excecional, dando origem a uma colheita memorável e a um dos melhores Adelaide de sempre. A escassez de quantidade, combinada com a excelência da qualidade, acrescentou-lhe uma dimensão quase poética: quando menos se esperava, este vinho revelou-se maior do que nunca.
Quem abrir uma das 3.612 garrafas de Adelaide 2017 não abrirá apenas um vinho raro. Abrirá uma narrativa de séculos, de famílias, de território e de tempo. Abrirá um vinho que convida à pausa, à contemplação e ao respeito. Porque o que o torna raro não é apenas a sua escassez, mas a forma como simboliza o encontro entre tradição e modernidade, entre rigor e emoção, entre a terra e a memória. Adelaide não é apenas a melhor referência do Vallado: é um vinho de exceção, que nasce apenas quando natureza, história e exigência se alinham em circunstâncias únicas e raras. Uma raridade que o torna verdadeiramente inesquecível.