O que faz quem não gosta de beber café sozinho?

Expansão para Lisboa e não só

Em 1956, a SICAL® abre a sua primeira unidade fabril em Matosinhos e já empregava bem mais do que dez colaboradores. Quatro anos depois, Vicente Peres abre a primeira delegação em Lisboa. Com o negócio a florescer, avança em 1967 para relações comerciais com Angola, na altura colónia de Portugal, que se tornava num dos maiores produtores mundiais de café, sendo o líder na produção da variedade robusta. Tanto o nosso país como a SICAL® ganham uma posição privilegiada no panorama internacional.

A solidez com que Vicente Peres fez questão de marcar o crescimento da sua empresa, fê-la continuar a inovar como, por exemplo, em 1984 quando lançou embalagens com válvula de controlo de aroma. Garantia assim ainda mais a qualidade do produto e os consumidores mantiveram-se fiéis.

Um homem marcante

Ainda hoje SICAL® é uma das marcas mais importantes do mercado português de café, reconhecida pela sua qualidade e apreciada pelos amantes desta bebida. O mérito é, certamente, de todos quantos trabalham para que a ambição de um homem que, ao desejar beber café acompanhado, procurou criar o melhor sabor em todas as chávenas. E conseguiu. Vicente Peres é um homem que não devemos esquecer. E a SICAL® é a marca que lhe oferece o melhor café e a melhor companhia, ontem, hoje e sempre.