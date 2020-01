Mas existe uma certa confusão nestas projeções. Normalmente, as projeções dos organismos internacionais são com políticas económicas inalteradas. Ora, não é claro que a projeção tanto do OE como do CfP seja com as políticas económicas de 2019 que continuariam em 2020, ou se já incorpora as políticas propostas pelo OE 2020. De facto, seria fundamental conhecer qual o impacto macroeconómico da política orçamental proposta no OE 2020. Propõe-se uma série de medidas de política fiscal e da despesa pública, mas não sabemos qual o seu impacto macroeconómico. É uma ausência significativa: os modelos do Ministério das Finanças e do CfP deveriam identificá-los para conhecimento dos cidadãos.

Política orçamental e conjuntura económica

O efeito conjuntural da Política Orçamental, assim como as regras comunitárias do Pacto de Estabilidade, depende do saldo do orçamento. Mas que saldo? O conceito tradicionalmente utilizado é o do saldo contabilístico, ou saldo nominal: segundo esta medida, de um défice de 4,4% do PIB em 2015, passamos para um défice de 0,1% em 2019, enquanto o OE 2020 prevê um excedente de 0,2% do PIB.

Porém, para os economistas, este saldo não nos permite avaliar nem a postura da política nem a sua sustentabilidade. O conceito mais relevante é o Saldo Primário Estrutural, que corrige aquele saldo com os efeitos cíclicos e as medidas de caráter temporário, para além de retirar os juros. De facto, devemos retirar do saldo nominal o pagamento de juros, que depende da política monetária do BCE e da evolução do risco do país, e que pouco tem a ver com as decisões do governo. Sendo o período de 2015 a 2020 um período de recuperação da queda do PIB, o efeito do ciclo faz reduzir o défice endogenamente, efeito que se inverte quando o ciclo se torna negativo. Os impostos sobem porque o rendimento sobe, reduzem-se os subsídios ao desemprego, entre outros efeitos. O gráfico 1 dá-nos a evolução deste saldo. Fruto do Programa de Ajustamento, em 2014 houve um excedente de 3,3% do PIB, que se reduziu para 2,4 em 2015, em resultado da reposição de alguns dos cortes que tinham sido efetuados naquele programa. Entre 2016 e 2020, houve uma ligeira recuperação do excedente, que se espera atingir 2,9% do PIB em 2020, um valor ainda inferior ao de 2014. Porém, vários estudos que têm sido feitos sobre sustentabilidade indicam que a política orçamental deve visar um excedente primário de cerca de 3% do PIB de forma sustentada.

As correções que são feitas para obter o saldo estrutural, seja pela Comissão Europeia ou organismos estatísticos, não consideram todos os efeitos temporários ou extraordinários nas receitas e despesas. Esta posição minimalista é compreensível quando se trata de negociar a nível internacional estes conceitos. Mas a análise mais aprofundada revela nos últimos anos alguns fatores que será difícil considerar como sustentáveis.

O primeiro refere-se às receitas do Estado obtidas pelo acréscimo de dividendos pagos pelo Banco de Portugal que é devido aos rendimentos obtidos por este, resultantes dos enormes volumes de obrigações do Estado Português comprados no mercado, seguindo a política de redução dos juros nos mercados monetários do BCE (ver mais adiante). Neste caso, o excedente reduz-se para cerca de 2,5% do PIB. Mas mais relevante têm sido os cortes nas despesas de capital, que têm comprimido o investimento público de forma insustentável. Caso as despesas de capital tivessem permanecido ao nível de 2015 [poderá considerar-se arbitrário o valor de 2015. Mas, a conclusão não se altera se considerarmos outras comparações. O total da despesa de capital em 2015 foi de 4,3% do PIB. A média dos anos 2000-2012 dos países do Euro foi de 4,6, a da EU-29 4,5, e a média de Portugal para 1995-2015 foi de 4,6% do PIB], o excedente primário para 2020 seria apenas de 1,5% do PIB, menos de metade do conseguido em 2014. Estes cálculos mostram a fragilidade que ainda subsiste nas contas públicas, situação com maior gravidade dado o nível recorde que a carga fiscal atinge em 2020.

Depois de cerca de duas décadas com um défice médio de cerca de 5% do PIB, e devido ao elevado nível de endividamento, o País entra no Programa de Ajustamento de 2011-2014. Mas este resume-se, no essencial, ao corte nos salários e pensões e à introdução de várias sobretaxas de impostos. A partir de 2015, dá-se a inversão gradual daquelas medidas. Desta maneira, os desequilíbrios macroeconómicos e orçamentais de longo prazo voltam a restabelecer-se. Não houve nenhum milagre. É só devido à compressão que existe ainda no investimento, juros e salários que o défice não regressa aos níveis da pré-crise [é fácil ao leitor fazer uma simulação mental. Suponha que as despesas de capital, que compreende o investimento, sobem 2 pontos percentuais do PIB, que o peso dos juros sobe também 2 pontos percentuais e que os salários passam a subir à taxa de inflação, mais 1 ponto percentual, pelo menos. Tudo isto soma 5 pontos percentuais do PIB, o que adicionado ao défice zero de 2020 nos dá novamente o défice de 5% do PIB].

Pergunta: será a Política Orçamental adequada para a conjuntura económica? Para responder, temos de considerar o contexto em que a Política Orçamental está a atuar. Primeiro, teremos de considerar qual o Hiato do Produto, ou seja, se existe ou não sobreaquecimento da economia. O Gráfico 2 mostra que o Hiato do Produto, calculado pela Comissão Europeia, virou de negativo até 2016 para positivo em 2017, o que significa que o PIB observado já estava acima do PIB potencial, devido à forte subida da procura externa e em parte também da interna. Ora, a postura da Política Orçamental para 2016 e 2017 era de redução do déficit estrutural, o que estava de acordo com a conjuntura. Contudo, a situação em 2017 já aconselharia um ligeiro excedente orçamental, situação que se manteve até 2020.

Segundo, importa ter em conta qual a Política Monetária implementada pelo BCE. Como é sabido, desde 2008 com o eclodir da crise global, o BCE começou a implementar o chamado Quantitative Easing, para sustentar o nível de atividade económica da zona Euro, baixando os juros para níveis recorde, tornando-os mesmo negativos nos prazos mais curtos. Apesar de algumas flutuações, verifica-se desde 2015 uma nova fase de relaxamento da política. Houve um ligeiro abrandamento desse relaxamento nos finais de 2017, mas voltou a intensificar o relaxamento em finais de 2018. Por conseguinte, qualquer restritividade da Política Orçamental é largamente compensada pela Política Monetária fortemente expansionista do BCE.

Terceiro, a Política de Crédito dos bancos ao setor privado continua a registar uma expansão bastante moderada: a taxa de crescimento do crédito subiu de 0,5% para 1% de 2018 para 2019. Em conclusão, a Política Orçamental, que é o principal instrumento do Governo para gerir a situação conjuntural, embora apropriada de uma forma genérica, deveria já estar em excedente estrutural desde 2018.