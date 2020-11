As semelhanças nos rostos das personagens do filme de Varejão reconhecem-se, mas não se conseguem explicar. Não é truque de câmara, não é a magia do cinema. É a vida. Não se explica. É um encanto que se descobre em “Amor Fati” e que também encantou Cláudia Varejão. Falámos com a realizadora a propósito disso, de como se vai para isto, o que se faz quando se vê a acontecer à frente dos nossos olhos – e se está a filmar – e o que fica para depois?

O filme passou por festivais na Suíça, pelo Doclisboa e pelo Caminhos do Cinema Português. A estreia em sala não aconteceu esta semana, mas continua a ser possível vê-lo em diferentes cinemas do país.

[o trailer de “Amor Fati”:]

Pouco depois da nossa última entrevista, há quatro anos, reparei que estava no Facebook a apelar ao encontro de pares que partilhassem semelhanças. O que gerou o interesse por este tema?

Sempre fui muito observadora, acho que é uma coisa das crianças. Não é uma mais-valia minha, mas guardei isso de miúda. Lembro-me de reparar muito nos amigos dos meus pais, nas pessoas que nos circulavam. Quando eram casais, aliás… achava os meus pais parecidos. E têm um nome muito semelhante: que é Olinda e Orlando. Quando era miúda, quando ainda não percebia o que eram as relações afetivas, de intimidade, achava que eles eram irmãos, como eu sou irmã do meu irmão. Portanto, o afeto era um par. Depois percebi que não, mas talvez tenha ficado com esta sensação de que as pessoas que vivem juntas são parecidas de alguma forma.

Essa forma de observar as relações e as pessoas acompanhou-a desde então?

Há uns anos estive a fazer um ano de fotografia no Ar.Co [escola artística]. Um dos projetos que me propus fazer – e nunca fiz – foi o de procurar pessoas parecidas, que partilhavam a vida, o quotidiano. Não desenvolvi aquilo, fiz o “Ama-San”, e quando terminou, pensei em fazer algo que não me levasse tão para longe, no território, como o “Ama-San” [que foi rodado no Japão]. Lembrei-me disto. Foi assim… o instinto, foi para ali. O filme começa com esta curiosidade, as pessoas exteriormente são parecidas quando estão muitos anos juntas, seja em casais, família, amigos, as pessoas e os animais: uma forma muito ampla de relação. À medida que o filme foi avançando, comecei a perceber que não poderia ser só isso. Porque estava a falar de uma coisa que está por detrás de um cartão de visita que são os afetos, Isso é altamente complexo de filmar, só é possível através do quotidiano, de como as pessoas se relacionam. O filme transcende de longe esta questão fisionómica.

Mas ainda nessa questão: o que é que no processo a levou a pensar nas relações de pessoas – e nos diferentes níveis de afeto – entre pessoas e animais, por exemplo?

Houve dois caminhos processuais ao fazer este filme, que vive muito do processo de procura e menos da rodagem em si. Todo o processo que levou até encontrar as pessoas foi o mais valioso. Por um lado, fiz apelos, disse ao mundo que estava à procura de pessoas parecidas entre si, mas com relações de intimidade. Foram-me aparecendo diferentes tipos de pessoas nesta procura, as pessoas que vieram ao meu encontro ou eram irmãos ou casais. Percebi que as pessoas se entendiam numa relação de afeto de formas muito distintas. Depois fiz outro caminho paralelo, na rua, e abordava as pessoas, explicava o que estava a fazer e dizia que eram muito parecidas, gostava de falar com elas. Estes dois caminhos levaram-me a perceber que o mapa era muito complexo e que não poderia pôr limites.