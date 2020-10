Quando fala com o Observador sobre João Almeida, Cândida Ferreira lembra-se do diminutivo que usava para o chamar. “Tratava-o por Joãozinho. Era um miúdo muito meiguinho, com um ar maroto, muito ternurento”, começa por dizer Cândida, lembrando as dificuldades de encher os ossos do rapaz: “Realmente era muito preocupante. Não comia mesmo nada, não lhe conseguíamos pôr nada dentro da boca. E não era como outros miúdos que não comem nada por serem gulosos — era igual para qualquer tipo de comida, fosse o que fosse, comia duas garfadas e não comia mais nada”.

A mãe, Ana, “chegou a ir à escola ainda várias vezes” por causa da dificuldade do filho em comer. “Uma das vezes falou comigo, porque era eu quem mais estava a tomar conta dele à hora de almoço. Houve uma altura que me pediu por tudo para tentar porque estava mesmo preocupada com isso, ele não comer. Chegou a dizer-me até que estava com receio de não conseguir criar aquele miúdo”, recorda Cândida. O próprio atleta dizia, em 2016, em entrevista ao canal da plataforma Roda na Frente, que era sempre “o último a sair do refeitório”. Obrigavam-no “a ficar lá até comer a sopa” e como “não comia”, só saía de lá “para ir para a aula, no final da hora de almoço”.

João, o “Joãozinho” de Cândida Ferreira — que se recorda dele “quase desde que nasceu” pois teve “sempre bastante contacto com os avós dele” —, nunca foi de comer muito e continuou a ser “esquisito” com a comida (como ele próprio já admitiu), mas na primária era “um miúdo que se dava bem com toda a gente, não era traquina ou de se portar mal, era muito simpático, muito sossegado, muito engraçado”.