Os últimos dias têm sido de uma enorme violência entre Israel e Palestina, com o Exército israelita a bombardear incessantemente a Faixa de Gaza, matando militantes do Hamas e civis. Do outro lado, o grupo islamista vai atirando rockets para território israelita, também com vítimas civis.

Na madrugada de sexta-feira chegou mesmo a ser anunciada uma invasão terrestre da Faixa de Gaza, mas as Forças de Israel viriam a clarificar que se tratou de uma série de ataques de artilharia a partir do lado da fronteira controlada por Israel. Há, no entanto, milhares de tropas israelitas e tanques na fronteira entre o enclave e Estado hebraico.

A tensão que se vive por estes dias faz temer uma guerra de larga escala entre Israel e o Hamas. Mas não só. A violência tem vindo a aumentar dentro das cidades israelitas, com confrontos e linchamentos entre judeus e árabes, num espiral de violência que se agrava de dia para a dia. A situação que se vive em Jerusalém, na Faixa de Gaza e em todos os outros pontos do conflito israelo-palestiniano, contudo, não é de agora. Aquilo a que hoje assistimos é um ponto de ebulição de um problema que leva décadas sem resolução.

1 O que está a acontecer agora em Israel e na Palestina?

Israel e o Hamas, o movimento islamista que governa a Faixa de Gaza desde 2006, estão envolvidos naquele que já é apontado como o mais grave conflito entre ambos desde a guerra de 2014. Os bombardeamentos contra Gaza levados a cabo pelas autoridades israelitas já causaram a morte de pelo menos 119 pessoas, entre elas 31 crianças e alguns comandantes do grupo islamista, além de centenas de feridos. Já os rockets lançados por militantes palestinianos causaram a morte de pelo menos oito israelitas, incluindo duas crianças. Quinta-feira e esta sexta-feira de madrugada foram os momentos de maior violência, com bombardeamentos incessantes por parte de Israel.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, prometeu não ceder e disse que a operação contra o Hamas ainda vai demorar algum tempo, enquanto o grupo islamista, chefiado por Ismail Haniyeh, garante que está disposto a levar o confronto até às últimas consequências, apesar de admitir um cessar-fogo. Ambos os lados dizem ainda que estão a agir para defender as suas populações.

2 O que levou à violência em Jerusalém e na Faixa de Gaza?

O aumento da violência deveu-se a vários fatores que, em conjunto, levaram a que a situação se agravasse drasticamente. Na sexta-feira da semana passada, milhares de palestinianos juntaram-se para rezar na mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islão (a seguir a Meca e Medina), assinalando a última sexta-feira do Ramadão (que termina esta quinta-feira). A estas orações juntaram-se protestos contra a expulsão de famílias palestinianos do bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental. E, além disso, estes dois acontecimentos coincidiram com a celebração, na passada segunda-feira, do Dia de Jerusalém, feriado judaico em que é assinalada a ocupação do Leste de Jerusalém em 1967.

Para conter os protestos, a polícia israelita impediu muitos palestinianos de rezarem na mesquita de Al-Aqsa e usou mesmo gás lacrimogéneo, balas de borracha e granadas de atordoamento para dispersar os manifestantes, que responderam com o arremesso de pedras. Como consequência, centenas de palestinianos ficaram feridos, aumentando a tensão entre o governo israelita e o Hamas, com o grupo islamista a enviar centenas de rockets contra Israel, enquanto as Forças de Defesa Israelita foram intensificando os bombardeamentos contra a Faixa de Gaza.

3 Qual a importância de Sheikh Jarrah?

No bairro de Sheikh Jarrah vivem muitas famílias palestinianas que encontraram refúgio naquele local após a ocupação israelita da parte Leste da cidade santa em 1967. Organizações israelitas alegam que aquelas famílias vivem ilegalmente no local e reivindicam nos tribunais o direito que têm quanto à propriedade daquelas terras, algo que é rejeitado pelos palestinianos, que consideram que o que está em causa é uma tentativa de os afastar de Jerusalém e entregar os terrenos a colonos judaicos. Ao longo dos anos, de resto, muitas famílias têm sido expulsas daquele local, o que tem aumentado o sentimento de revolta dos palestinianos.

Enquanto os palestinianos protestavam contra a expulsão das famílias de Sheikh Jarrah, grupos nacionalistas israelitas desfilaram com bandeiras de Israel na zona árabe de Jerusalém, uma provocação que aumentou a tensão e fez disparar a violência.