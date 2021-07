Inesperadamente, porém, a jovem encontra-se novamente hospitalizada em estado muito grave, depois de “uma sucessão de complicações do ponto de vista clínico”. Algo “nunca antes ocorrido no seu panorama clínico”, conta a família.

O que pode agravar o estado de saúde de um doente com fibrose quística?

O estado avançado da doença de Constança Braddell, como de outros doentes, pode deixar sequelas com repercussões graves no futuro. Isto, só por si, pode levar a um agravamento da doença. Sem conhecer em concreto a situação de saúde atual da jovem, Margarida Amaral, investigadora na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, explica os diversos cenários frequentes nestes doentes, como as infeções pulmonares e a falência renal.

A acumulação de muco espesso no interior dos pulmões (característica da doença), faz com que as poeiras e bactérias fiquem retidas. Se uma pessoa saudável consegue tossir e assoar-se para se libertar de muco e impurezas, os doentes com fibrose quística não conseguem fazê-lo sem ajuda — fisioterapia e medicamentos. As bactérias acumuladas no muco podem causar infeções, que serão tratadas com antibióticos, mas as infeções frequentes podem aumentar a resistência das bactérias aos medicamentos, dificultando o tratamento.

Além disso, um desequilíbrio nos sais minerais em circulação no organismo, que permitem que a água entre e saia das células, pode conduzir a problemas renais graves. No caso dos doentes com fibrose quística podem acontecer quando a pessoa foi exposta a muito calor ou exercício físico intenso. Impactos destes podem acontecer até com pessoas saudáveis, tal como se viu no caso da dura recruta dos Comandos.

Para agravar, o baixo índice de massa corporal é um fator de risco para o agravamento da situação clínica de doentes com fibrose quística e outras doenças respiratórias, daí que os doentes tenham de manter uma dieta mais calórica.

O medicamento pode levar a um agravamento do estado de saúde?

Além das condições de saúde do doente, há riscos associados ao próprio medicamento. Apesar de se ter mostrado seguro e bem tolerado nos ensaios clínicos, pode ter efeitos negativos em algumas pessoas, coisa que só se vai perceber à medida que o medicamento for sendo mais usado, explica Nuno Vale. Como exemplo, basta pensar no que aconteceu com os efeitos secundários raros associados às vacinas contra a Covid-19.

O investigador na área da Farmacologia lembra que este medicamento combina três fármacos diferentes — o que não é muito comum — e que basta um deles ter um efeito indesejável no organismo para o doente ficar numa situação clínica grave. Especialmente alguém como Constança e outros doentes que só tiveram acesso ao tratamento numa fase avançada da doença e quando já estavam muito fragilizados.

Para um medicamento ter o efeito pretendido é preciso que seja absorvido pelo organismo e metabolizado — transformado em algo que o organismo consiga usar. Isto, à partida, terá acontecido, a julgar pelos efeitos benéficos reportados pela doente, diz investigador do Cintesis (Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde).

O que não se sabe é se a degradação dos fármacos e produtos resultantes aconteceu corretamente ou se estes resíduos estavam a ser convenientemente eliminados do organismo. A acumulação, nem que fosse de um dos fármacos, poderia ser o suficiente para causar um efeito tóxico grave no organismo. Durante um tempo, só se notariam os efeitos benéficos e, a partir de uma certa quantidade, a toxicidade (envenenamento) poderia provocar um efeito secundário muito grave, ao nível dos rins ou fígado, por exemplo.

Para que serve o medicamento Kaftrio?

Entre outros problemas, os doentes com fibrose quística têm uma mutação (ou mais) que torna o muco que reveste o interior dos pulmões muito espesso, como uma cola que tapa o filtro e impede que as trocas aconteçam normalmente. Com os pulmões tapados, os doentes vão perdendo, gradualmente, a capacidade de respirar e de fazer chegar o oxigénio ao sangue.

A nível celular, o que acontece é uma desregulação da quantidade sais minerais e água entre o interior e o exterior das células — que culmina em mucosas extremamente desidratadas. Indo ainda mais ao pormenor: a mutação mais frequente afeta um gene responsável por fabricar a porta de entrada para os iões cloreto e bicarbonato. O gene consegue passar a mensagem para o fabrico da proteína, mas é incapaz de lhe dar as instruções sobre a sua função. Logo, a proteína está lá, mas não faz o que lhe compete.

O medicamento Kaftrio usado por Constança Braddell e por outros doentes com fibrose quística em Portugal, tem como missão restituir a função da proteína, explica Margarida Amaral, professor de Biologia Molecular. Ou seja, traz a proteína do interior da célula até à membrana (onde tem de funcionar como porta) e mantém esta porta a funcionar para que a troca de iões aconteça dentro da normalidade.

O resultado é que o muco fica mais húmido, menos espesso, pode ser libertado e os doentes começam a respirar melhor — muito melhor. Margarida Amaral conhece, além de Constança, outros casos de sucesso com a toma deste medicamento.