Desde o anúncio, ainda nesse distante mundo pré-covid, da famigerada “reunion” de “Friends” que tenho recebido mensagens (mais intensas nos últimos dias) pelos diversos – alguns dirão demasiados – meios que a tecnologia coloca ao nosso dispor para incomodar… perdão, para aceder aos nossos amigos (não era um trocadilho) e conhecidos:

“OMG Friends vai voltar!”

“Já viste que estão a fazer um filme de Friends?!”

Qual Fátima Campos Ferreira, o meu papel tem sido o de moderar as expectativas em relação a isto, tanto as deles como as minhas.

Como alguém que começou a ver “Friends” no início da adolescência (e sobreviveu à bizarra tentativa da RTP 2 de dobrar a série em português do Brasil), um bom bocado mais jovem que as personagens no ecrã e, ainda hoje, mais velho que qualquer um dos seis no último episódio, regresso com frequência àquele confortável universo. A minha relação com o grupo chega já ao quarto de século. Muito mudou o mundo desde 1994, quando a série se estreou e partilhava a grelha da NBC com outros gigantes da televisão como “Seinfeld”, “Mad About You” e “ER” (sucedendo ao também mítico “Cheers”).

[o trailer da reunião de “Friends”:]

Para aqueles de nós para quem “Friends” não é uma mera série, mas sim um guia formativo e formador de como navegar os complicados vintes, raramente nos interessa alimentar debates sobre a qualidade televisiva ou comparações com as melhores tele-dramaturgias da história. “Friends” não é “Sopranos” e nós sabemos. Raramente tentamos convencer os outros a ver citando os prémios que ganhou (seis Emmys e dezenas de nomeações) ou as séries que inspirou quase diretamente (“ah, gostas de How i Met your Mother?”). Na verdade, e ao contrário de outros evangélicos de séries (experimentem, por diversão, dizer a alguém que nunca viram “Breaking Bad”), poucas vezes o fã de “Friends” tenta impingir a sua crença aos ateus – vivemos no conforto de saber o que a série nos dá e somos capazes de competir por horas em citações com outros membros da nossa congregação.

Isto porque podem pegar num qualquer episódio solto e achar graça aleatória a alguns momentos, mas não é esse o propósito da experiência de “Friends” – é o crescer e acompanhar aquelas personagens durante uma década chave das suas vidas. É ver a Monica a ser organizada, o Joey a ser tonto, a Rachel a ser vaidosa, o Chandler a ser sarcástico, a Phoebe a ser adoravelmente estranha e o Ross a ser Ross semana após semana – ou aos oito episódios por dia nesta abençoada era de binge-watching. É também pensar qual deles é mais parecido connosco e o que isso significa para a nossa vida – mais tarde preencher um quizz do Buzzfeed (com o mesmo algoritmo que nos diz que tipo de queijo seríamos se fossemos um lacticínio) e ficar frustrado com o resultado quando nos calha o Gunther.