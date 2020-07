O que quer Rui Rio? A resposta é simples: ser primeiro-ministro. Quando? Só depois de julho de 2021. O calendário está na cabeça do líder do PSD e até cumpre a profecia da moção de estratégia que apresentou nas diretas: “Assumir que, a partir de 2021, o PSD estará em condições reforçadas para governar Portugal”. Internamente, a estratégia foi secar os críticos e criar um riocentrismo: o partido gira em torno do líder e por ele passam todas as decisões. Externamente, a estratégia é afirmar o PSD como alternativa ao governo, mas, ao mesmo tempo, tornar a esquerda mais irrelevante e o PSD o parceiro responsável com quem António Costa pode contar nos momentos difíceis. Pelo caminho, o líder da oposição quer fazer reformas em áreas como a justiça, embora tenha pouca esperança que isso aconteça.

Para Rui Rio, as reformas, com o PS, têm de se fazer em anos não eleitorais, por isso está fora de hipótese fazê-las em 2021, quando haverá eleições presidenciais e, mais importante do que isso, autárquicas. É também por essa razão que, nas últimas semanas, Rui Rio teve pressa em arrumar alguns assuntos que tinha a fechar com os socialistas. Não teve problemas em viabilizar o orçamento suplementar (como sempre disse que faria), fez listas conjuntas para os órgãos externos (como é prática e tradição parlamentar) e permitiu — pela não-ação — que Mário Centeno não fosse travado no Parlamento como o novo governador do Banco de Portugal (garantindo que tinha uma palavra a dizer no resto da equipa). E esta quinta-feira saiu em defesa do primeiro-ministro, que estava enredado na polémica com as declarações que fez sobre a Hungria, o Estado de Direito e as negociações europeias em curso. Rui Rio montou com António Costa — com quem conversou nestas semanas várias vezes por telefone — uma espécie de “Bloco Central” de verão para viabilizar entendimentos que davam jeito aos dois partidos.

Se em declarações institucionais o presidente do PSD perdeu pouco tempo a contrariar isso, no Twitter mostrou-se ativo a atacar alguns dos títulos de artigos de jornais que faziam referência aos acordos entre o “centrão”. Naquela rede social vai utilizando uma linguagem mais desinibida, com recurso à ironia e a emojis.

Não sou médico, mas parece-me que há qualquer coisa de patológico neste título; diria que uma certa perda de contacto com a realidade. Bloco Central acusado de matar as reuniões do Infarmed https://t.co/aQGAKUPaZi — Rui Rio (@RuiRioPSD) July 8, 2020

O calendário na cabeça de Rio: não há eleições antecipadas até julho de 2021

Muitos dos críticos de Rui Rio no partido, bem como vários dos deputados que lidera na Assembleia da República, consideram um “tiro no pé” que tenha ‘recuado’ na especialidade depois de ter aprovado na generalidade a lei do PAN que impediria Mário Centeno de ser governador do Banco de Portugal. Na bancada também há dezenas de deputados que não concordam com o fim dos debates quinzenais. Há até deputados da 1.ª Comissão (de onde partiram os diplomas do PSD) que foram exortados a colocar a assinatura no projeto de lei quando já estava tudo decidido e sem discussão. E mesmo alguns apoiantes de Rio, que até concordam com a redução do número de debates com o primeiro-ministro, não compreendem. “Esta proposta, por muito valor que tenha, nunca podia ter partido do PSD”, diz ao Observador um deputado apoiante de Rui Rio.

Mas tudo isto fará parte da estratégia do presidente do PSD. Rio não abre o jogo nas reuniões da Comissão Política Nacional, mas vai partilhando com os seus mais próximos qual é essa estratégia. “Ele ouve mais do que fala, discute calendários, coisas práticas, mas raramente dá a sua opinião ou dá grandes luzes sobre o que pensa fazer”, explica um membro da Comissão Política Nacional ao Observador.

Um dirigente nacional ouvido pelo Observador explica que o presidente do PSD “prepara-se para a eventualidade de ter de governar, mas só depois de julho de 2021“. Até ao final de 2020 “há margem para fazer reformas e, como não é ano eleitoral, à exceção dos Açores, não havia problemas em fazer acordos com o PS, mas não nos parece que os socialistas estejam muito interessados nisso“.

Um outro dirigente próximo de Rui Rio admite ao Observador que o PSD possa até “viabilizar” (“o que não significa votar a favor”, complementa) o orçamento para 2021 em outubro deste ano, o que teria duas grandes razões: mostrar responsabilidade perante os portugueses (nessa altura, a pandemia ainda será um fator decisivo e o país pode até estar a entrar num eventual segundo surto) e porque não pode haver eleições antecipadas. “Qualquer tiro seria de pólvora seca”, afirma um dirigente do PSD ao Observador.

A partir de 15 de setembro de 2020 (seis meses antes do fim do mandato presidencial) e até julho de 2021 (seis meses posteriores à eleição do Presidente) não podem existir eleições antecipadas no país. Durante estes dez meses, que vão de setembro de 2020 até julho de 2021, o Presidente da República não pode dissolver a Assembleia da República. Significa que restariam dois meses para que Marcelo Rebelo de Sousa pudesse provocar eleições antecipadas, que são dois meses de verão e silly season, onde o mais provável é que nada de relevante se passe no panorama político. Rui Rio percebeu, explica uma fonte social-democrata próxima do líder, que “não vale a pena enfrentar o governo agora, porque será completamente inconsequente durante o espaço de um ano”.