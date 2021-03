É a passagem do tempo que vai determinar a real dimensão da letalidade induzida pelas diferentes mutações. Por enquanto, ajustando os dados em função das características dos infetados, a variante espanhola continua a ser ainda a mais letal. Mas “é possível que quer a inglesa, quer a brasileira venham a subir quando os números forem maiores e as estimativas estáveis”, explicou Henrique Barros, epidemiologista do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, na mesma reunião.

Variante britânica pode ser infecciosa durante mais tempo

Em meados de dezembro, quando as autoridades de saúde britânicas e irlandesas avisaram o mundo de uma nova variante com maior capacidade de se propagar entre hospedeiros, os governos europeus prepararam-se para uma avalanche de novos casos de infeção. As análises iniciais diziam que ela era 71% mais transmissível e que podia induzir uma subida em pelo menos 0,4 no índice de transmissibilidade — R(t).

Houve três sinais de alerta, explicou ao Observador Ricardo Leite, o coordenador da Unidade de Genómica do Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC), que trabalha com o INSA na sequenciação do vírus. O primeiro foi o facto de uma das sondas incorporadas nos testes em alguns laboratórios, desenhadas para detetar determinadas partes específicas do vírus, ter deixado de confirmar a existência de uma dessas zonas, embora continuasse a apresentar um resultado positivo.

O segundo, que não se verificou em todo o lado, foi a observação de casos com cargas virais maiores. E o terceiro foi a quantidade de mutações verificadas após a sequenciação do vírus: contém mais mutações do que é normal e a conjugação entre elas parece torná-lo mais transmissível (e, nesse sentido, mais perigoso) do que qualquer outra variante em circulação.

A variante serviu de justificação para uma vasta série de decisões na esperança de controlar a crise pandémica: era necessário restringir a mobilidade, aumentar a testagem, impor novos confinamentos e controlar os contactos. Foi assim na Alemanha, em Espanha e, mais tarde em Portugal, quando o país se viu a braços com a catastrófica terceira vaga e o Executivo apontou culpas mais à nova variante e não tanto ao alívio das restrições no período natalício. Agora, antes da Páscoa, o domínio da variante britânica volta a ser usada por Angela Merkel para impor medidas apertadas e o mesmo acontece em algumas regiões espanholas, como a Andaluzia, onde as tradições pascais tem enorme peso.

Na altura, ninguém sabia ainda ao certo porque é que aquela variante era mais eficaz que todas as que circulavam antes do seu aparecimento. As hipóteses e teorias só se transformaram em conhecimento científico quando os investigadores descreveram exatamente como é que as suas três mutações lhe dão vantagem em relação às outras porque ocorreram em pontos críticos da proteína S.

A proteína S é aquela que o vírus utiliza para introduzir o seu material genético nas células. Isso já se sabia. O que não se sabia é como é que estas mutações em particular lhe conferem vantagens. Segundo Diana Lousa, investigadora do Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB), para compreender o sucesso da variante britânica é preciso saber passo a passo como o vírus infeta as células.