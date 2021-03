Depois de um desastre eleitoral nas eleições catalãs de fevereiro e de uma fracassada moção de censura em Múrcia, começou uma debandada no Ciudadanos, com a saída de vários membros, aprofundando-se uma crise interna que arrisca atirar o partido para a irrelevância no tabuleiro político espanhol. Durante esta semana, deputados e senadores do Cs foram batendo com a porta em catadupa, muitos mudando-se para o Partido Popular (PP) e outros aderindo ao grupo misto (que junta os representantes que não cumprem os requisitos para terem um grupo parlamentar próprio), tanto no Congresso dos Deputados, como no Senado.

Como principal consequência da debandada em curso, que levou à saída de mais de dez senadores e congressistas, quer a nível nacional, quer regional, o Ciudadanos perdeu o seu lugar nos governos de Múrcia e Madrid, viu a sua representação no parlamento diminuir e perdeu o seu grupo parlamentar no Senado. E é uma incógnita se a as coisas ficam ou não por aqui.

Fundado em 2006 para conter as aspirações independentistas na Catalunha, o Ciudadanos foi crescendo ao longo dos anos e atingiu o seu pico nas eleições legislativas de abril de 2019, quando conseguiu eleger 57 deputados, atingindo uma posição que lhe permitiu sonhar com a possibilidade de vir a ultrapassar o PP e tornar-se mesmo na principal força de direita em Espanha. As expetativas, no entanto, acabaram por esfumar-se nas eleições legislativas seguintes, em novembro do mesmo ano, quando o partido baixou de 57 para dez deputados. A queda abrupta confirmou-se nas eleições regionais catalãs do último mês de fevereiro, quando o Cs — vencedor das eleições de dezembro de 2017, apesar de não ter conseguido formar governo — caiu de 36 para apenas seis deputados.