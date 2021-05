Mas só agora é que Marrocos terá reagido e as declarações do ministro dos Direitos Humanos marroquino, Mostafa Ramid, não deixam muitas dúvidas. No Facebook, o político escreveu, esta terça-feira, que era “inaceitável” que Espanha recebesse o líder da Frente Polisário “sem coordenar nem consultar os países em redor”. “É um procedimento imprudente e irresponsável”, frisou, acrescentando que o “preço” de Espanha “subestimar Marrocos era “muito caro”. “Que espera Espanha de Marrocos ao ver que o seu vizinho alberga um responsável de um grupo que tem armas contra Marrocos?”, questionou ainda.

“Por é que Espanha não anunciou que iria receber no seu solo o [Brahim Ghali] com a sua verdadeira identidade?”, escreveu ainda, acusando Espanha de “preferir a relação com a Frente Polisário e com a Argélia” do que com Marrocos, que “sacrificou tanto pela manutenção de boas relações”.

face a estas declarações, as conclusões do lado espanhol depois da invasão de migrantes foram diretas. “Isto é uma crise política, uma decisão tomada nos círculos do poder em Rabat em consciência com duplo fim: enviar uma mensagem a Espanha de insatisfação e provocar alguma reação do Governo e influir no panorama político”, afirmou Haizam Amirah Fernández, investigador principal do Real Instituto Elcano à TVE.

As reações políticas e o muro (que há existe) proposto por Abascal

E as reações políticas em Espanha não se fizeram de facto esperar. Esta quarta-feira, Pedro Sánchez teve de enfrentar o Parlamento espanhol sobre a questão de Ceuta. Diante da oposição, o presidente do Governo espanhol rejeitou as críticas de que as ações de resposta tenham sido insuficientes, recordando que o exército espanhol foi enviado para a fronteira.

Apesar de horas antes ter anunciado uma trégua política sobre esta questão, Pablo Casado (PP), líder da oposição, acabou por lançar um forte ataque a Sánchez questionando por que motivo é que Espanha “ocultou a chegada [de Brahim Ghali] com documentação falsa” ao país, o que fez criar uma “crise anunciada”. Em resposta, o Presidente do governo acusou o líder da oposição de ser “desleal com o Estado”.

Mas, diretamente de Ceuta, foram as declarações ao canal de televisão Telecinco do líder do Vox, Santiago Abascal, que mais agitaram as águas. Para o líder do partido de extrema-direita, o que se passa no enclave é uma “autêntica invasão territorial planificada por Marrocos”, que “lançou” ao mar “crianças para que aparecessem convenientemente nas televisões para sensibilizar a opinião internacional”.

O líder do Vox sugeriu ainda que se construísse um “muro”, para tentar impedir que rotas de imigração ilegal entrassem no enclave. Um erro clamoroso, pois já existe uma cerca de arame que separa Ceuta (e também Melilla, outra das fronteiras de Espanha) de Marrocos, que não têm conseguido travar a entrada de vários migrantes, que a escalam de várias formas, ou a contornam, a nado, como aconteceu nestes últimos dias. De acordo com o El Confidencial, neste caso, a passividade das autoridades marroquinas fez mesmo com que muitos migrantes expulsos do território espanhol voltassem a entrar de novo em Ceuta sem problemas.

Onde é Ceuta e qual é o seu estatuto?

Banhada pelo Mar Mediterrâneo e rodeada por Marrocos, a cidade autónoma de Ceuta é uma região administrativa especial em Espanha, com 19 quilómetros quadrados, sendo ocupado pelas autoridades espanholas desde a União Ibérica, quando Castela anexou Portugal em 1580.

Atualmente, Ceuta (e também Melilla) são duas cidades autónomas, que gozam de um estatuto limitado de autogoverno, carecendo de capacidade legislativa quando comparado com as restantes comunidades autónomas. Administrativamente, o autarca de Ceuta ocupa em simultâneo dois cargos: o de Presidente do enclave e o de autarca. Quem exerce funções atualmente, em Ceuta, é Juan Vivas, do Partido Popular (PP).