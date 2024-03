O que se passa no Reino Unido? As eleições são só no outono — mas a campanha eleitoral já começou

Para a jornalista da Spectator, contudo, as desculpas não chegaram. Hardman considera que Sunak podia ter anunciado que esses donativos seriam entregues a uma associação, para demonstrar que “leva a sério” o tema. E diz que nem na área económica o debate correu melhor ao primeiro-ministro: “[Starmer] ficou por cima com mais uma frase: ‘Só precisamos de uma alface bastante rija para estarmos novamente em 2022’. Isso terá doído tanto a Sunak como as primeiras perguntas sobre a sua integridade”, sentenciou a colunista.

A referência à alface foi uma tentativa do líder do Labour de colar Sunak a Liz Truss, a sua antecessora que durou apenas 50 dias no cargo, e de cavalgar uma perceção que se começa a instalar entre os britânicos: a de que aos trabalhistas basta esperar que o Partido Conservador caia de podre para o poder lhes vir parar às mãos. É isso que indicam repetidamente as sondagens desde o escândalo do Partygate que derrubou Boris Johnson e que se tem vindo a acentuar: os conservadores têm atualmente apenas 20% das intenções de voto, o seu pior resultado de sempre desde que há sondagens. Rishi Sunak tem uma taxa de aprovação negativa, de -54%, enquanto Keir Starmer é repetidamente apontado como favorito pelos eleitores para o cargo de primeiro-ministro.

Com eleições legislativas no horizonte — muito provavelmente no mês de outubro —, os trabalhistas esfregam as mãos e esperam voltar ao poder depois de uma ausência de 14 anos. Internamente, as ordens são para manter a cabeça fria e não mudar o rumo. Os conservadores, por seu turno, tentam conter os danos e esperam que uma anunciada redução de impostos possa ajudar a invertar a tendência de descida. Mas, ao mesmo tempo, os dois partidos vão sendo abalados por escândalos relacionados com racismo, islamofobia e anti-semitismo.

“Nesta fase, é difícil imaginar Sunak a conseguir salvar a sua reputação junto dos eleitores ou os conservadores a conseguirem reduzir a diferença de forma a impedir uma vitória dos trabalhistas”, resume ao Observador Tim Bale, especialista no Partido Conservador da Queen Mary University of London.

“Mas, na política, nunca se diz nunca”, acrescenta o professor.

Starmer treme com Gaza, Sunak num “navio a afundar” onde já há quem fuja para o Reform

Com o psicodrama do Brexit para trás das costas, o principal desafio que Keir Starmer enfrenta neste momento é a guerra que decorre na Faixa de Gaza e que já lhe trouxe um enorme dissabor. No passado mês de fevereiro, o Partido Trabalhista perdeu a eleição intercalar no círculo eleitoral de Rochdale precisamente por causa da política externa.

Primeiro, Starmer suspendeu o candidato do partido, Azhar Ali, quando foram reveladas publicamente declarações do candidato críticas de Israel. Ali afirmou que o país “permitiu” o ataque de 7 de outubro do Hamas propositadamente para justificar uma nova invasão a Gaza. Durante a liderança de Jeremy Corbyn, o Labour foi fustigado por acusações de anti-semitismo — uma imagem que Starmer quer desesperadamente limpar, tendo até suspendido o próprio Corbyn do cargo de deputado por essa razão.