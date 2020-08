A garantia foi dada pelo próprio Ministério Público: “Serão investigados todos os factos que vieram a público nos últimos dias”. Mas o que são “todos os factos”? É que as ameaças feitas a um grupo de deputadas e ativistas são apenas uma parte da história. No passado fim de semana, a fachada da associação SOS Racismo já tinha sido vandalizada. Mais: ao longo do mês de junho vários locais na Área Metropolitana de Lisboa tinham sido alvo de ataques com mensagens racistas e xenófobas.

Afinal, o que se está a passar? Quem são as pessoas por detrás destes alegados ataques? Haverá dois grupos envolvidos: a Nova Ordem de Avis — Resistência Social é um e o Resistência Social é outro. O nome parcialmente igual é uma coincidência ou serão um só? O que está a ser feito para se chegar à identidade dos envolvidos? Nove perguntas e respostas para perceber a polémica e por que razão se está a falar de racismo.

1 Que ameaças são estas e quem ameaçou quem?

Um email com ameaças chegou na noite da passada terça-feira, 11 de agosto, à caixa de correio eletrónico de uma dezena de pessoas: entre elas as deputadas do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua e Beatriz Gomes Dias, a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira e o dirigente da associação SOS Racismo, Mamadou Ba. A ameaça era clara. Tinham 48 horas para rescindir das suas funções políticas e abandonar o país ou ficavam em perigo bem como os seus familiares.

“Informamos que foi atribuído um prazo de 48 horas para os dirigentes antifascistas e antirracistas incluídos nesta lista para rescindirem das suas funções políticas e deixarem o território português. Sendo o prazo ultrapassado, medidas serão tomadas contras estes dirigentes e os seus familiares, de forma a garantir a segurança do povo português. O mês de agosto será mês da luta contra os traidores da nação e seus apoiantes. O mês de agosto será o mês do reerguer nacionalista”

No final do email constavam as iniciais “NOA-RN”, de Nova Ordem de Avis-Resistência Nacional. Na lista de destinatários, além dos nomes das deputadas e o de Mamadou Ba, consta ainda o de Danilo Moreira (presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Call Centers), Jonathan Costa e Rita Osório (que integram a Frente Unitária Antifascista), Vasco Santos (dirigente do partido Movimento Alternativa Socialista), Luís Lisboa (membro do Núcleo Antifascista de Guimarães) e Melissa Rodrigues (membro do Núcleo Anti-Racista do Porto).

2 Foi a primeira vez que este movimento realizou ameaças deste género?

Não. Já no início de agosto a SOS Racismo e a Frente Unitária Antifascista tinham recebido um email com ameaças, como escreve o jornal Público. Esse email era assinado pela Nova Ordem de Avis que avisava que não ia mais “aceitar a degeneração dos homossexuais e transexuais na nossa sociedade”, nem “tolerar a presença dos terroristas antifascistas nas nossas ruas e o perigo que representam para cada pessoa de bem deste país”. No final do email, deixavam a ameaça de que “a partir de hoje o medo” iria “mudar de lado”: “Para cada nacionalista preso, um antifacista será enterrado. Para cada cidadão morto, dez estrangeiros serão eliminados”.