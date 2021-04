Que crianças estão em risco?

As autoridades de saúde ainda não conseguiram determinar quais os fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome ou para a severidade dos sintomas. A única ligação identificada até ao momento é com a infeção com SARS-CoV-2, quer tenha sido confirmada com um teste positivo, quer a criança tenha estado com pessoas infetadas (logo, possa ter sido infetada). Muitas destas crianças não desenvolvem sintomas de Covid-19 no momento da infeção com o coronavírus.

No Reino Unido, onde em janeiro desde ano eram internadas 100 crianças por semana com MIS-C, verificou-se que a maior parte eram de origem afro-caribenha ou asiática, com uma incidência cinco a seis vezes superior à das respetivas proporções desses grupos na população total do Reino Unido, refere a DW. Nos Estados Unidos, numa análise com 1.733 crianças com MIS-C, 71,3% eram hispânicos ou negros, conforme os dados publicados na revista científica JAMA Pediatrics.

Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) is a rare but serious condition associated with #COVID19. 2,000+ cases have been reported to CDC.

Almost 70% of MIS-C cases in the US occurred in Hispanic or non-Hispanic black children. Learn more: https://t.co/xe0rTWN1fu. pic.twitter.com/UPg0GxR5o7 — CDC (@CDCgov) February 19, 2021

Os especialistas, porém, ainda não conseguiram determinar se o que está a condicionar esta diferença são fatores genéticos ou sócio-económicos — estas crianças, e respetivas famílias, podem ter mais dificuldade em evitar o contágio com o coronavírus.

Em Espanha, a equipa de Alfredo Tagarro, pediatra no Hospital Infanta Sofia (Madrid) e coordenador do cadastro nacional da MIS-C, calcula o risco de desenvolver esta síndrome com base numa elevada concentração de proteínas inflamatórias no sangue, na falta de glóbulos brancos e na anemia.

O CDC define que em todas as crianças e jovens com menos de 21 anos, que apresentem febre (acima de 38ºC) por mais de 24 horas, evidência de inflamação e dois ou mais órgãos envolvidos, deve ser considerada a hipótese de se tratar de MIS-C.

O estudo publicado na JAMA Pediatrics mostra que as crianças com menos de 5 anos tinham menos risco de desenvolver doenças cardíacas graves e que o risco era maior nas crianças com 10 anos ou mais. Em Portugal, as crianças mais novas apresentam sintomas semelhantes aos da doença de Kawasaki e as mais velhas mais problemas cardíacos.

Quais são os tratamentos disponíveis?

Não existem tratamentos específicos para a síndrome inflamatória multissistémica pediátrica. Os doentes são tratados para os sintomas que apresentam, nomeadamente com hidratação, suporte respiratório, medicamentos que estimulem a contração do músculo cardíaco. também podem ser usados anti-inflamatórios, antibióticos e anticoagulantes.

Que grau de gravidade pode ter a doença?

As manifestações da doença podem ser muito graves, levando não só à hospitalização das crianças como ao internamento em unidades de cuidados intensivos. Há vários relatos de mortes entre crianças que desenvolveram a síndrome e de sequelas em crianças que recuperaram.

Em Portugal, desde janeiro, foram identificados 83 casos, todos eles recuperados. As crianças que chegam aos cuidados intensivos tiveram uma falência cardíaca grave — o coração não era capaz de bombear o sangue — e, no caso mais grave, um jovem de 17 anos teve de estar ligado ao ECMO (sistema que pode substituir os pulmões e o coração).

No início de abril, o artigo da JAMA Pediatrics revelava que, nas 1.733 crianças que analisou — das 2.090 que foram diagnosticadas com MIS-C em janeiro, nos Estados Unidos — , mais de metade (1.009) tinham passado pelos cuidados intensivos e 24 tinha morrido.

Que cuidados devem ter as crianças depois de recuperar da doença?

O tempo de recuperação das crianças, assim com o tempo que passam nos cuidados intensivos, é variável. O jovem de 17 anos, o caso mais grave entre crianças até ao momento, esteve nove dias ligado ao ECMO, porque nem doses altas de medicação conseguiram reverter o facto de o coração não estar a funcionar normalmente.

Mesmo depois da alta, as crianças e jovens continuam a ser seguidos em consulta de cardiologia pediátrica — inicialmente, a cada 15 dias — e têm de ajustar a prática de exercício físico.

A nossa recomendação é que não haja retoma do exercício físico regular ou, pelo menos, com alguma intensidade, e que, obviamente de acordo com as alterações iniciais, também vai ser diferente de doente para doente”, disse Mónica Rebelo, diretora do serviço de Cardiologia Pediátrica do Hospital de Santa Maria, à Lusa.

Quando foi detetada esta doença?

No final de abril de 2020, os médicos britânicos notaram um aumento na incidência de casos de inflamação multissistémica em crianças outrora saudáveis e descreveram-na como tendo semelhanças com a doença de Kawasaki.

Na altura, as crianças estavam ou tinham estado infetadas com SARS-CoV-2, tinham febre persistente e os sinais de inflamação eram detetados em vários órgãos.