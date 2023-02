De Odemira à Mouraria, os vários casos de falta de condições reavivaram o debate em torno da imigração. Todos concordam que o problema existe e esses mesmos casos reavivaram o debate sobre a imigração à direita do PS. O PSD de Montenegro defende um sistema por pontos, o autarca-maior Carlos Moedas defendeu a existência de contingentes e o fundador-Presidente Marcelo Rebelo de Sousa pediu para ambos terem “bom senso” sobre esta matéria. O Chega esfregou as mãos e a IL afastou-se o máximo que podia do partido de André Ventura (e também do PSD). Afinal o que une (e separa) o espaço não-socialista na imigração?

O que defende o PSD?

Há pouco mais de um mês, a 18 de janeiro, o PSD levou à Assembleia da República um debate para discutir o tema da imigração, onde propunha a criação se um programa nacional que tinha objetivo o “planeamento, execução e mobilização de condições e esforços para a atração, integração e retenção de talento em Portugal de imigrantes com origem no estrangeiro ou no retorno de portugueses do estrangeiro”.

Os sociais-democratas sugeriam ainda que se apostasse na formação profissional e cívica tanto dos imigrantes como dos seus filhos, através de políticas transversais e de uma resposta integrada dos vários serviços públicos.

