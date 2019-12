A sua aula de ioga vai ser dentro de uma loja H&M

A forma como as marcas atraem e se relacionam com as pessoas está a mudar. Houve uma altura em que ir ao Bairro Alto, em Lisboa, significava encontrar lojinhas de roupa em segunda mão, algumas com aulas para quem quisesse aprender a costurar, que se transformavam em bares e clubes onde as pessoas se juntavam à noite para dançar e beber um copo. Em 2019, a abundância de opções e o aumento das compras online ditam que já não seja só a Loja da Joana a ter de pensar em formas inovadoras de trazer pessoas para dentro do seu espaço, mas grandes empresas como a H&M ou a Nike também.

Comecemos pela Nike. Porquê ir a uma loja quando pode ver todos os últimos modelos no site da marca, assistir a um par de vídeos no Youtube, ler as críticas online e simplesmente encomendar uns ténis de corrida que vêm ter diretamente à sua porta? Se já se perguntou o mesmo, não está sozinho. Esta última Cyber Monday (2 de dezembro) criou um novo recorde ao somar 9.4 mil milhões de dólares em vendas online num dia – e no ano que vem o resultado de vendas vai provavelmente bater o deste ano, outra vez, como tem acontecido nos últimos três anos. As pessoas compram cada vez mais online. Então a Nike começou a fazer clubes de corrida em que lideram grupos de pessoas a correr pela cidade e cria um sentido de comunidade e lealdade com os seus clientes, atuais e futuros.