Três vezes. Por três vezes, as equipas da Cruz Vermelha que prestam serviço no posto de socorros do Aeroporto de Lisboa foram chamadas para ajudar Ihor Homeniuk. A última equipa acabaria por assistir à morte do ucraniano, de 40 anos, numa sala do Centro de Instalação Temporária. De nada serviram as manobras de suporte básico de vida que lhe prestaram e à chegada do médico do INEM foi encontrado em paragem cardiorrespiratória. A sua autópsia revelou ter sido vítima de homicídio.

Por esse crime foram acusados três inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Bruno Sousa, Duarte Laja e Luís Silva, detidos logo no final de março e que começam a ser julgados em janeiro. Muitas foram as provas recolhidas pela Polícia Judiciária e, entre elas, sabe o Observador, estão os depoimentos das três equipas da Cruz Vermelha.

O que se passou nesses três momentos? O Observador conta-lhe o que relataram aos inspetores da Judiciária, os primeiros socorristas e enfermeiros a chegar junto de Ihor Homeniuk.

Ihor esteve manietado até aos últimos minutos de vida

12 de março

17h17: equipa da Cruz Vermelha do Posto de Socorros do Aeroporto é ativada

Motivo: crise convulsiva

18h40: é verificado o óbito de Ihor Homeniuk

É necessário cortar as fitas? A pergunta é feita por um inspetor do SEF à socorrista da Cruz Vermelha. No chão, deitado de lado sobre um colchão, Ihor está manietado nos pulsos, presos atrás das costas, e nos tornozelos. Tem vestida apenas uma t-shirt preta e as calças, pelos joelhos, deixam a roupa interior à mostra. O cheiro é nauseabundo — o homem de 40 anos está com incontinência do esfíncter, contaria, mais tarde, uma enfermeira no seu primeiro depoimento à PJ.

Quando o inspetor do SEF lança a pergunta, já o ucraniano está em paragem cardiorrespiratória. Restam-lhe apenas alguns minutos de vida, mesmo que nenhum dos presentes na sala — três profissionais de saúde da Cruz Vermelha e dois inspetores do SEF — saiba que está prestes a presenciar a sua morte. A amarra é cortada com uma tesoura.

As fitas de tecido, azuis claras e brancas, são usadas para manietar pessoas com maior agitação, segundo a descrição feita por uma das profissionais de saúde às autoridades. Ali, estavam a ser usadas para imobilizar o ucraniano — uma forma de impedir que magoasse outros ou a si próprio, explicariam inspetores e vigilantes, já que tinha passado as últimas horas muito agitado.

Quando a equipa da Cruz Vermelha chegou à sala, ainda havia movimentos da caixa torácica. Chamado pelo nome, Ihor respondeu apenas com um murmúrio. A explicação dada aos socorristas foi de que o homem tinha tido uma crise convulsiva, mas, quando chegaram, nada viram e concluíram que a suposta crise já tinha terminado. O que viram foi vários hematomas, na cabeça e nos braços, nas zonas mais descobertas e sem vestuário. Mas, dada a urgência, uma das enfermeiras confessaria à PJ que não se demorou a olhar para elas. Ao recordar o episódio, não se sentiu confortável para afirmar se eram marcas de uma crise ou de agressões. Um dos seus colegas dirá que é uma “situação complicada”, mas que os hematomas dificilmente se compatibilizam com as quedas de uma convulsão.

O estado de Ihor é grave. Um quarto de hora depois de chegar junto dele, a equipa da Cruz Vermelha chama o INEM. A situação agrava-se ainda mais, os movimentos torácicos diminuem drasticamente e acabam por desaparecer. O coração está a parar. O CODU (Centros de Orientação de Doentes Urgentes) é informado — socorrista e enfermeira percebem que precisam de apoio diferenciado, mas são elas que dão início às manobras de suporte básico de vida.

INEM e VMER acabam por chegar ao local e é o médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação que verifica o óbito. Às 18h40, de 12 de março de 2020, Ihor Homeniuk está morto no chão do Centro de Instalação Temporária. As mãos já não estão manietadas.