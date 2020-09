Logo em Um Estranho Amor (1991), uma deriva desconcertante pelos meandros do afeto e da memória, está muito do que se encontrará daí em diante na obra da escritora italiana. O quadro vai-se compondo com os perturbadores Os Dias do Abandono (2002) e A Filha Obscura (2006). Relações entre mães e filhas, conflitos interiores, uma sociedade machista – e Nápoles, cidade-sufoco de que é impossível fugir, embora a única saída aceitável seja tentar. Espaço ainda para o simbolismo, objetos mágicos que parecem, de alguma forma, atrair os males do mundo, todos eles símbolos de uma feminilidade esperada: sapatos, bonecas – em A Vida Mentirosa dos Adultos, uma pulseira. Camadas sobre camadas, em que nada é apenas aquilo que parece. Enredos que tanto se resumem numa frase, como se expandem em horas infindas de catarse e debate. Qualidades sublimadas nos quatro best-sellers publicados em Itália entre 2011 e 2014, que podem ser descritos como a história da amizade de uma vida entre duas raparigas ou processados enquanto chave para tantos momentos das nossas vidas e dos outros.

Na obra de Ferrante, desconforto e verdade andam de mãos dadas. Como se o primeiro fosse fundamental para nos levar à segunda, objetivo último na vida e na literatura. É também esse o purgatório que Giovanna terá de atravessar, numa sucessão de experiências confusas, que a fazem a dada altura dizer, “abracei-a como se a estimasse de facto, e, quem sabe, talvez estimasse, já não percebia metade dos meus sentimentos.”

Talvez seja isto que nos agarra nestes livros. O momento em que vemos transpostas de forma nítida para o papel instantes fugazes, escorregadios, que sempre julgámos inefáveis e até inconfessáveis. Ferrante revela-nos que a vida interior pode ser um lugar estranho, mas não solitário. Tanto nos recantos mais sombrios como nos momentos de pura radiância há mais denominadores comuns do que excentricidades ímpares. No limite, abre-se espaço para a empatia.

[o trailer da segunda temporada de “A Amiga Genial”, adaptação dos romances de Elena Ferrante disponível na HBO Portugal:]

Também os fantasmas são recorrentes. A linha ténue que separa a loucura da sanidade; a tensão entre o bem e o mal; o momento em que forças obscuras tomam conta de nós. Como quando em A Vida Mentirosa dos Adultos um personagem exemplar se descontrola e revela uma parte repreensível de si. “Acontece a todos ou só alguns? E éramos mais reais quando víamos tudo nitidamente ou quando sentimentos mais robustos e densos nos cegavam?”, pergunta-se Giovanna.

Na única entrevista oficial que concedeu na vida, publicada em 2015 na revista literária The Paris Review, Ferrante demora-se no tema da verdade. A sinceridade, diz, “é o tormento e, ao mesmo tempo, o motor de qualquer projeto literário.” O caminho para lá chegar é misterioso. Sabe, contudo, que tudo começa com “frantumaglia”: “fragmentos da memória”, diz, “pedaços de origem incerta que se agitam na tua cabeça, nem sempre de forma confortável.” Podem ser lugares da infância, membros da família, colegas da escola, vozes ternas ou insultuosas, momentos de grande tensão. Não há regras; apenas uma altura em que essas farpas se reorganizam e fundem numa história convincente.

Difícil, explica, é não “domesticar a verdade”. “O que quer dizer com ‘domesticar a verdade’?”, perguntam os entrevistadores. “Seguir por caminhos expressivos muito vistos”, responde. “Como assim?”, insistem. “Trair a história por preguiça, por querer agradar, por ser conveniente, por ter medo. É sempre fácil reduzir uma história a clichés.” Vai mais longe: a verdade implica sofrimento. “Na ficção literária tem de se ser sincero até ao ponto em que se torna insuportável”, afirma na colectânea de cartas e outros textos Escombros (Frantumaglia, no original). De novo nas respostas publicadas no Expresso: “[escrever] é rodar a faca na ferida.”