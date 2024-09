O regresso de Teresa Veiga, o futuro segundo Yuval Noah Harari ou a vida de Al Pacino: 66 livros para ler até ao fim do ano

Sejamos fortes e resistamos sempre que ouvirmos dizer que “estamos a mil” e que “qualquer dia é Natal”. Concentremos atenções no essencial. E o essencial é que estamos num dos períodos do ano em que vale a pena viver a literatura — leia-se “esperar que os livros sejam publicados”, entrar nas livrarias ou recuperar passwords perdidas de lojas digitais. A cada um o seu método favorito, para que no final a conclusão seja a mesma: romances a piscar o olho aos prémios literários que mais tarde terão lugar nas capas, revistas e distinguidas; não-ficção, entre a densidade histórica e a informação contemporânea editada com pragmatismo; poesia tão nova quanto clássica; banda desenhada, culinária ou biografias. A lista é extensa, os meses são curtos.

SETEMBRO

Mestre dos Batuques

José Eduardo Agualusa

(Quetzal)

O romance passa-se entre Lisboa e o reino do Bailundo. Amor, magia, guerra e poder, identidade e sentimento de pertença, tudo se mistura e é guiado pela protagonista, Leila Pinto, que conta a história dos avós, Lucrécia Van-Dunem e Jan Pinto. O novo livro de José Eduardo Agualusa tem personagens quase reais e outras quase ficcionais. Há uma sociedade secreta de guerreiros ovimbundo, um rei-mago, uma mulher que conhecia os segredos da invisibilidade e um soldado que queria ser fotógrafo. Tudo se move entre a guerra e o caos, onde não é certo que o amor seja suficiente.

Intermezzo

Sally Rooney

(Relógio d’Água)

Esta é a história de dois irmãos, Peter e Ivan Koubek, que conhecemos logo após a morte do pai. Dois homens completamente diferentes terão de resolver inúmeras questões das respetivas vidas enquanto aprendem a lidar com o luto. Peter é advogado em Dublin. Tem 30 anos, é bem-sucedido mas, com a morte do pai, dá por si a automedicar-se para conseguir dormir e gerir as relações com duas mulheres: Sylvia, o seu primeiro amor, e Naomi, uma estudante universitária que não leva a vida a sério. Do seu lado, Ivan, de 22 anos, é jogador de xadrez. Um solitário, com poucas apetências sociais, sempre viveu na sombra do irmão. Conhece Margaret, uma mulher mais velha que lida, também ela, com um passado atribulado. Como já é habitual, Sally Rooney apresenta pessoas banais com vidas e cabeças complexas e é esse o segredo — provou-o em Pessoas Normais e Mundo Belo, Onde Estás — para a sua escrita conquistar quem a lê.

Descansos

Susana Amaro Velho

(Casa das Letras)

Laura Alarcão regressa à vila onde cresceu para o funeral da mãe, mesmo não tendo relação com ela há 13 anos. A família está devastada, o escrutínio dos vizinhos é real e a protagonista precisa de enfrentar a verdade dolorosa que a afastou da família durante anos: sente-se culpada pela morte da irmã mais nova, que caiu a um poço quando era criança. A jornada é sombria, a busca por respostas é extenuante, mas há também a possibilidade de redenção e aceitação. Susana Amaro Velho, autora de Inquieta e Bairro das Cruzes, assina esta saga familiar onde, perante as maiores tragédias, há laços que permanecem e por vezes até se fortificam.

Desertar

Mathias Enard

(Dom Quixote)

Dois homens dividem a história de Desertar. O primeiro é um soldado desconhecido que, algures num campo de batalha, tenta escapar à sua própria violência. O segundo é um matemático genial da Alemanha Oriental, desaparecido desde a ascensão do nazismo. As histórias não têm, aparentemente, forma de se cruzarem mas Mathias Enard conseguirá provar o contrário. Guerra, deserção, amor e compromisso juntam-se no novo romance do autor de Bússola, vencedor do Prémio Goncourt, do Prémio dos Livreiros de Nancy e do Le Point.

Vamos ou Ficamos?

Lionel Shriver

(Minotauro)

Um casal, médico e enfermeira, assistem diariamente ao declínio da saúde de pacientes e dos seus familiares mais diretos. Decidem então fazer um pacto: quando completarem 80 anos, suicidam-se. Até lá, são imaginados dezenas de cenários para os protagonistas, todos envoltos numa sátira escrita de forma crua, mas com sentido de humor. Lionel Shriver é autora do dilacerante Temos de Falar Sobre Kevin. Vamos ou Ficamos? foi eleito Melhor Livro do Ano na categoria de Ficção para o The Times.

Bambino a Roma

Chico Buarque

(Companhia das Letras)

Chico Buarque regressa à infância para escrever este livro autobiográfico. Estamos em Via San Marino, Roma, e ele tem 12 anos. Foi em Itália que viveu com a família essa fase da sua vida e foi lá que sentiu as primeiras manifestações de desejo, jogou à bola com o filho do merceeiro ou deambulou de bicicleta pelas ruas da cidade. Além de músico icónico, Chico Buarque é um autor multipremiado. Foi distinguido com o Prémio Camões em 2019.

Morte à Primeira Vista

Ivo Pires

(Saída de Emergência)

Ficção científica escrita em português? Existe e está em Morte à Primeira Vista, onde uma guerra iminente ameaça a paz na colónia de Neorbis e pode ditar o fim da Aliança. A descoberta de kernelite, um mineral alienígena com propriedades únicas, revolucionou a exploração espacial e permitiu a colonização do planeta Neorbis. Com o passar do tempo, a colónia sofreu mutações e surgiram subraças com habilidades próprias: os tetras, os azuros e os hérbeos. Após quase dois mil anos e uma paz mantida pela Aliança, um poder que se pensava extinto, pode deitar tudo a perder. A viagem será comandada por nove personagens criadas por Ivo Pires: um prisioneiro inocente, uma prostituta transfiguradora, um rapaz perturbado, um agente especial, um desportista com um terrível segredo, um criminoso perigoso, um homem abandonado pela família, uma académica curiosa e uma professora à procura do verdadeiro amor. Todos completamente diferentes, todos estranhamente ligados.

O Inquieto Verbo do Mar: Poesia Reunida

Sebastião da Gama

(Assírio & Alvim)

Toda a poesia de Sebastião da Gama está reunida pela primeira vez numa única obra para assinalar o centenário do nascimento do autor. Em cada palavra está uma homenagem à natureza, com especial carinho pela preservação da Serra da Arrábida. O livro inclui documentos de apoio ao estudo destes textos, assim como uma cronologia da vida do poeta e de acontecimentos sobre a sua obra. O prefácio é de João Reis Ribeiro, que preparou esta edição.

A Primeira Mentira Ganha

Ashley Elston

(Presença)

Ashley Elston construiu uma carreira como fotógrafa de casamentos. Pelo menos até A Primeira Mentira Ganha, o primeiro livro que escreveu, se tornar um dos mais vendidos do ano nos EUA. Recomendado pelo clube de leitura da atriz Reese Witherspoon, vai também ser transformado em série. Evie Porter é a protagonista deste thriller. Tem tudo o que deseja: um namorado perfeito, uma casa incrível e um grupo de amigos divertidos. Pequeno problema: Evie Porter não é Evie Porter e, quando a verdade sobre a sua identidade está prestes a ser descoberta, começa um jogo do gato e do rato.