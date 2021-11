O regresso de uma banda que nunca nos deixou: a história do reencontro, as canções novas e o futuro dos ABBA

No limite, não há nenhum prazo para que esta “residência de concertos” com músicos a tocar ao vivo (que não os quatro ABBA) e com elementos virtuais ancorados em filmagens com a banda termine: como Benny Andersson apontou ao The Guardian, as estrelas destes espectáculos (os avatares) nunca se irão cansar nem envelhecer. Há até rumores de que possam vir a ser construídas “arenas” semelhantes — e capacitadas para exibir estes “concertos” — noutras cidades do mundo. Tudo isso, porém, fica para 2022. Por agora há um álbum novo para ouvir, por sinal com o mesmo nome da série de espectáculos: Voyage.

O disco faixa a faixa: das baladonas aos possíveis hits da pista de dança

Para ouvirmos antecipadamente o disco novo dos ABBA, não o pudemos fazer em casa. Contrariamente ao que é habitual, o disco não foi enviado — sob garantia de confidencialidade — em antecipação e não houve links para pré-escuta só para jornalistas.

Os ABBA não são uma banda qualquer, este não é só mais um disco e todos os cuidados foram tidos. A alternativa encontrada foi à prova de qualquer fuga de informação que comprometesse a surpresa dos fãs neste 5 de novembro, dia em que o álbum é editado: para ouvir Voyage era preciso os jornalistas portugueses deslocarem-se à sede da divisão nacional do gigante grupo editorial (Universal Music) que assegura o lançamento do álbum. Tudo para garantir que as canções novas e inéditas não chegam à posse de ninguém que não das pessoas absolutamente necessárias (da editora).

Chegamos ao bairro de Benfica, em Lisboa, e entramos numa ampla sala de reuniões, com uma mesa corrida que ocupa quase toda a divisão. Deparamo-nos com um projetor, com um computador ligado e vemos num ecrã o endereço (nunca partilhado) que permite a audição do disco. Isto tudo para dizer que o que se segue é resultado de uma única audição.

[A capa do disco:]

Há cadeiras para jornalistas (somos quatro), um acordo escrito sobre a mesa que precisa de ser assinado — garantindo, em legalês, que nos comprometemos a não desvendar nada até 5 de novembro — e várias capas de discos da editora, nacionais e internacionais, afixadas na parede.

É ali que a nossa atenção inicialmente se fixa. Pela cabeça passam-nos várias perguntas: o que pensariam Sam Smith e Sérgio Godinho de terem os seus discos afixados lado a lado, neste escritório? O que diriam Billie Eilish e Kendrick Lamar por estarem ao lado de Johnny Cash, na parede da Universal Music Portugal? E que parelha seria esta, de Nina Simone encostada aos Virgem Suta?

Do lado de fora da janela vemos funcionários de uma empresa (uma colega jornalista diz-nos que se trata de uma empresa de estafetas) a praticarem um desporto invulgar, que consiste em atirar fruta para uma árvore. Será só um intervalo de trabalho, o combate possível ao tédio num bairro lisboeta em dia cinzento, já pouco luminoso apesar da hora diurna?

O fluxo de consciência trava a fundo. Porquê? Porque se carrega no play, que comece a Voyage: as distrações param e arrancamos com a primeira faixa, o single “I Still Have Faith In You” e o seu tom épico, quase de opereta televisiva, o piano e as vozes de balada pop-musical clássica antes de se tornar pop sinfónica, a pergunta que haverá de ter estado na cabeça de quase todos, “do I have it in me?”, a resposta de quem tem auto-confiança: “I believe it is in there”. Rapidamente desvendamos um truque: uma oscilação entre uma melodia baladeira clássica, simples e doce, quase infantil até pela forma como é cantada, e uma ascensão épica, de quem parece estar a musicar o desenlace extasiado de uma grande aventura.

À segunda faixa, “When You Danced With Me”, estamos prontos para dançar uma polska, imbuídos da nostalgia da canção que lembra os “good old times when we danced” (os bons velhos tempos em que dançávamos). É uma canção repleta de cordas, que lembra um baile de bar antigo, que transporta para ambientes de dança “de braço” num velho saloon. Ninguém pode ter o braço livre — só colado ao de alguém, do direito para o esquerdo e do esquerdo para o direito e por aí adiante “rodinhas” fora.

O disco prossegue e passa por “Little Things”, canção que arranca com o piano e que daí evolui para um tom musical infantil e natalício (há sinos e tudo), música sonhadora que até tem um coro infantil a pintá-la de cor-de-rosa. E eis que chegamos, à quarta faixa, a “Don’t Shut Me Down”, uma canção mais ABBA vintage, a equilibrar com engenho um tom clássico e um tom dançante. Há até um acorde a meio que ameaça a familiaridade de “Dancing Queen”.

“Don’t Shut Me Down” é um single certeiro, profundamente ABBA, sobre mudança e recomeços, sobre novos “eus” e já não se ser “igual”, sobre ter-se “saído” para regressar com tudo, flamejante, recarregado, a querer ser ouvido. E com isto tudo a canção chega ao fim e já estamos na pista outra vez, a rainha voltou a dançar.

O ritmo está notoriamente a acelerar: à quinta canção, “Just a Notion”, o disco entra a pés juntos e em definitivo, canta-se a ideia de “dançar noite fora”, o andamento é mais acelerado e se não tivéssemos vergonha (consciência própria das nossas capacidades) já estávamos a planear esquemas engenhosos de dança, passos coreografados ao detalhe, estica-se a mão e faz-se o parceiro rodar, pula para os meus braços que eu agarro-te. Se procuram um possível êxito na pista, ei-lo aqui.

Chegados a meio do disco, nova paragem no ritmo: entra em cena a sétima faixa, “I Can Be That Women”, e vem a acalmia depois da desbunda, o piano regressa com a sua melancolia nostálgica, fala-se de dores fundas. Ritmicamente e musicalmente a canção parece indicada para uns slows na pista, mas subitamente prestamos atenção à letra e tudo isto é trágico: há “dores reais” que alguém “sente”, há choro, há uma conversa, um cão, alguém que pragueja, é uma baladona cheia de drama e de desencontro com sonhos antigos, há quem se quisesse ter tornado outra pessoa e alguém que se afunda.

Sairemos daqui, deste drama familiar trágico a transbordar? Saímos, pois. Basta colocar play na faixa seguinte e eis outro possível êxito de pista: “Keep an Eye On Dan”, uma canção retro-futurista, estilo ficção científica movida a sintetizadores, maquinal na batida só até se tornar dançante com o som de teclados em ebulição. Talvez nos falte só uma bebida na mão.

Entra-se no trio de canções final mas não vale a pena demorarmo-nos muito com “Bumblebee”, a canção menos impactante do álbum, não será certamente por aqui que alguém escreverá que os ABBA voltaram em surpreendente boa forma. O melhor é passar já para “No Doubt About It”, a nona e penúltima canção, festiva desde o primeiro segundo — nas notas do caderno escrevemos “tragam os gin tónicos” e há um refrão orelhudo que pode fazer furor. Acaba-se então com “Ode to Freedom” e as suas cordas no arranque a alertar que isto é tudo muito sério, talvez sério demais para ser encarado seriamente, se for a última canção original que ouvimos dos ABBA talvez saiba a poucochinho.

É difícil tecer grandes considerações sobre um disco à primeira audição, mas o que Voyage não traz garantidamente é novidade. Não há aqui problema nenhum, os rapazes da banda explicam que quiseram fazer um disco precisamente imune a todas as mudanças na música pop dos 80’s para cá.

É um disco que soa a ABBA, a terreno seguro, a um registo e uma estética que não choca com a dos discos anteriores e com a história da banda que tornou pop a música sueca. Não parece, assim à primeira, disco para merecer grandes loas, grandes elogios, grande arrebatamento — mas apostamos já que vai propagar-se pelo mundo como pólvora e que até a nós nos saberá bem na pista, no momento certo, no ambiente mais propício. Tragam os gin tónicos, a rainha ABBA voltou a dançar.