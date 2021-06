As eleições presidenciais iranianas, que se realizam esta sexta-feira, marcam não só o final de oito anos de governo do moderado Hassan Rohani, mas também o início de um novo capítulo na história do Irão: é praticamente certo o regresso da ala conservadora à presidência, um indício de que a esperança de uma maior abertura do país pode cair por terra. Enquanto os iranianos votam, o resto do mundo vai estar atento ao resultado que sair das urnas, numa altura em que continuam as negociações para um novo acordo nuclear com Teerão.

Se é verdade que o centro do poder no Irão gira à volta do líder supremo, Ali Khamenei, e do seu Conselho de Guardiões, que asseguram que a lei islâmica é seguida à risca, algum poder continua a residir no Presidente e no seu executivo. Nesse sentido, nas eleições iranianas, é habitual vermos duas fações a se defrontarem — os conservadores e os reformistas ou moderados. Desta vez não será diferente, embora haja uma predominância clara da linha conservadora e um candidato, apoiado por Ali Khamenei, tenha praticamente a eleição assegurada: Ebrahim Raisi.

Raisi, de 60 anos, não é um estreante em presidenciais, e nas últimas, que se realizaram em 2017, foi derrotado por Hassan Rohani, da ala reformista, que cumpriu oito anos no poder. Os dois mandatos do atual Presidente ficaram marcados pela assinatura, em 2015, do Plano Abrangente de Acção Conjunta (JCPOA, na sigla em inglês), vulgarmente conhecido como acordo nuclear iraniano, com os Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU) e a Alemanha. Esse acordo, além das vantagens económicas e do alívio da tensão geopolítica, trouxe enorme expetativa para os iranianos, sobretudo para uma nova geração, nascida depois da Revolução Islâmica de 1979, que esperava uma maior abertura ao mundo.

Mas, em 2018, Donald Trump decidiu retirar unilateralmente os Estados Unidos do JCPOA, impondo novas sanções que estrangularam a economia iraniana, isolando ainda mais o país. Com Joe Biden na Casa Branca, há esperança no Irão num regresso ao acordo, e as negociações continuam, sendo que todos os candidatos à Presidência do Irão manifestaram vontade em prossegui-las.