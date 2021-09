Os orçamentos de partidos, coligações e movimentos independentes estão disponíveis no site da Entidade das Contas. Mas, mais do que esse valor redondo que é o total de gastos previstos por cada uma das campanhas, o Observador foi olhar com maior detalhe para as várias rubricas dos orçamentos e perceber onde cada uma das candidaturas tem aplicado o dinheiro disponível para as autárquicas. E, aí, há diferenças assinaláveis.

Já vamos ao Porto. Olhemos, para já, para a disputa em Lisboa. A grande aposta de Fernando Medina é claramente, a comunicação direta com os eleitores. Entre os gastos com “propaganda, comunicação impressa e digital”, por um lado, e as “estruturas, cartazes e telas”, por outro, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa prevê gastar, até 26 de setembro, 118,5 mil euros. Ou seja, sensivelmente metade do orçamento é destinado a estas duas rubricas. Para os tradicionais “brindes” (uma caneta, um lápis, o boné ou a pen USB para o computador) estão reservados não mais que 4 mil euros. Bem maior é a fatia prevista para os gastos com a “conceção” da própria campanha, com agências de comunicação e estudos de mercados incluídos: 50 mil euros, quase tanto quanto o valor destinado a comícios e espetáculos. É que, apesar de a campanha ainda decorrer em plena pandemia, ficaram reservados 51 mil euros para esses momentos de reunião com os apoiantes.

E Carlos Moedas? O ex-comissário europeu, cabeça-de-lista de uma coligação que junta PSD, CDS e MPT na corrida à principal autarquia do país, tem à sua disposição 300 mil euros (mais 63.500 euros que Medina). A estratégia certa pode traduzir-se em muitos votos, no final da noite eleitoral. Moedas sabe-o e, claramente, não quis correr riscos nesse campo. Na rubrica que engloba os gastos com a preparação das duas semanas de terreno, a comunicação e as sondagens, o social-democrata inscreveu quase 150 mil euros — o triplo do seu principal adversário. É aí que está a grande diferença entre os dois candidatos à câmara da capital. De resto, Moedas não quis gastar muito mais que Medina em brindes (4.580 euros) e até foi mais contido nos gastos que previu com a chamada “propaganda” (39 mil euros) e com a impressão dos cartazes que se multiplicam pelas principais artérias da cidade (35 mil euros).

Quem paga a conta?

Se quiséssemos responder diretamente à pergunta anterior, teríamos de dizer que tanto Medina como Moedas estão altamente dependentes da subvenção que o Estado paga aos partidos em função dos resultados obtidos nas eleições: 195 mil euros e 200 mil euros é quanto Medina e Moedas esperam, respetivamente, arrecadar com o resultado de dia 26. As diferenças entre a origem do dinheiro não estão aí.

Para encontrá-las, há que olhar para outras rubricas da secção de “receitas”. Por exemplo: Fernando Medina previa angariar 37 mil euros em donativos para a candidatura que lidera e conta com o PS para avançar com outros 2.500 euros (cerca de 1% do total dos gastos) para a sua campanha. Além disso, inscreveu uns simbólicos 500 euros na rubrica de “cedências de bens a título de empréstimo” e outros 1.500 para “donativos em espécie”.

No caso de Carlos Moedas, não há quaisquer donativos previstos. Mas há 100 mil euros inscritos como provindo de “angariações de fundos” (o maior montante nesta rubrica a nível nacional). E é tudo. Somando este valor aos 200 mil euros da subvenção estatal e aí estão os 300 mil euros previstos para a campanha do ex-comissário europeu (que tem o segundo maior orçamento do país). Nota de rodapé: juntos, Medina e Moedas representam 63% da verba que todos os partidos, coligações e movimentos vão gastar na campanha.