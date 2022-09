Enviados especiais do Observador ao Reino Unido, Cátia Bruno, João Porfírio e Luís Soares.

O dia, que amanheceu com sol, marca para muitos o regresso a uma semana normal de trabalho em Londres, depois de um fim-de-semana marcado pelas homenagens à Rainha Isabel II. Talvez por isso, na Praça do Parlamento haja mais gente a atravessar a estrada em passo rápido, com destino a algum lugar que não aquele, do que parada em frente ao edifício de Westminster. O aparato de polícias e jornalistas é mais visível do que o número de curiosos que se juntam para tentar captar um vislumbre do novo Rei Carlos III, que ali vai daqui a pouco discursar perante deputados e lordes.

Entre o pequeno aglomerado de pessoas, há mais turistas do que britânicos. Ouve-se falar português do Brasil, holandês, alemão. Lorraine Keating e o marido falam em inglês, mas também eles são estrangeiros: vieram de férias da Austrália e estavam em Windsor quando caiu a notícia da morte da Rainha.

“Hoje decidimos vir cá prestar a nossa homenagem, deixar algumas flores no Green Park. Depois passámos por aqui, vimos o aparato e percebemos que o Rei vinha ao Parlamento. Portanto ficámos na esperança de conseguir tirar uma foto”, conta a australiana — que recorda quando viu a Rainha em Londres, há mais de 30 anos, e esta “acenou suavemente à multidão” — ao Observador.

