A invasão militar – bem como a expropriação de terras, o serviço militar obrigatório, a secularização marxista do sistema de ensino, a repressão política e outras práticas introduzidas por Moscovo – ecoou em comunidades muçulmanas de todo o mundo, havendo quem se sentisse na obrigação de acorrer ao Afeganistão para defender o Dar al-Islam, a Terra ou Casa do Islão. Voluntários da Ásia Ocidental, da Península Arábica e do Norte de África uniram-se com fervor militante, relegando as suas diferenças culturais, linguísticas e até teológicas para um plano assessório. Havia uma missão superior, absoluta e existencial, que a tudo se sobrepunha.

O Paquistão tinha interesses a defender. Após perder parte do seu território para a Índia em guerra recente, via com preocupação os tentáculos da URSS nas suas fronteiras. Além do mais, sentia a pressão interna vinda de segmentos sociais cada vez mais próximos de visões zelotas e violentas do Islão, naturalmente indignados com a agressão soviética. Islamabad assumiu então um papel preponderante no apoio à resistência, fazendo questão de receber ajuda externa – nomeadamente armamento e verbas dos Estados Unidos da América, proibidos pelo Paquistão de operar dentro de território afegão – e depois distribui-la pelos grupos de combatentes que entendesse merecedores de apoio.

Peshawar, cidade paquistanesa fronteiriça com o Afeganistão, torna-se local de acolhimento, treino e organização dos voluntários, depois introduzidos no país vizinho para missões de combate. Neste esforço de coordenação destacaram-se o palestiniano Abdullah Azzam, o saudita Osama bin Laden e, mais tarde, o egípcio Ayman al-Zawahiri. Em 1984, fundam o maktab al jidamat, ou ‘escritório de serviços’, o embrião da al-Qaeda, criada 4 anos mais tarde nessa mesma cidade.

O ‘escritório’ recebeu fundos da Arábia Saudita e dos Emiratos Árabes, ministrou treino aos milhares de mujahideen árabes que se dispuseram a combater, atribuiu-lhes funções específicas, facilitou-lhes equipamento e transporte. Os laços de camaradagem nascidos na experiência afegã produziram identidade comunal forte num grupo heterogéneo. Para isso contribuiu também a sensação de superioridade religiosa e doutrinal: comparados com os muçulmanos afegãos, gente pejada de superstições tribais e questiúnculas locais, os árabes-afegãos, como também eram conhecidos, revelavam uma lealdade e um sentido de missão próprios de uma elite.

Com a retirada das tropas soviéticas em 1988-1989 e posterior queda do Muro de Berlim, Bin Laden e os seus convenceram-se de que a missão divina abraçada fora a responsável pelo colapso de uma de duas superpotências. Levar a jihad ao resto do mundo era, portanto, um desígnio com hipóteses de êxito. O centro da atenção deixou de estar apenas no Inimigo Próximo – os regimes políticos tidos como ímpios ou hereges em países de maioria muçulmana – para se deslocar no sentido do Inimigo Distante – países ocidentais acusados de hedonismo e blasfémia que, com respaldo político e financiamento, apoiam o Inimigo Próximo. Dito de outra forma, é na sequência da chamada jihad afegã que o jihadismo elimina as fronteiras territoriais do seu quadro ideológico. Esta visão foi inoculada nos militantes que regressaram a casa ou procuraram outros destinos uma vez concluída a atividade bélica contra a URSS, diáspora que constituiu o alicerce da primeira rede internacional da al-Qaeda.

O caldo de cultura gerado pela invasão soviética foi, portanto, o berço da al-Qaeda e do movimento jihadista global. Tem hoje uma relevância simbólica, emocional e doutrinal com forte apelo junto da militância. Não é por acaso que após a retirada norte-americana do Afeganistão no fim-de-semana passado, e posterior conquista territorial talibã, a agência Al-Thabat, braço mediático da al-Qaeda, anunciou que “muçulmanos e mujahideen no Paquistão, Caxemira, Iémen, Síria, Gaza, Somália e Mali estão a celebrar a libertação do Afeganistão e a implementação da Sharia no seu interior”. Para a organização criada por Osama bin Laden, o triunfo talibã é razão para fundado regozijo.

O nascimento da ligação entre al-Qaeda e talibãs

Em 1996, Osama Bin Laden e os seus correligionários foram convidados a abandonar o Sudão, onde tinham encontrado santuário 4 anos antes. O regime do general Omar al Bashir convidara o saudita a instalar-se no âmbito de uma estratégia pan-islamista cujo objetivo era pôr fim ao isolamento geoestratégico de Cartum. Proscrito na sua Arábia Saudita natal e, portanto, a precisar de refúgio, Bin Laden era um convidado apelativo: ostentava a aura de feroz resistente islâmico à invasão soviética do Afeganistão na década de 1980; e o facto de ser um mecenas generoso com bolsos fundos também não era negligenciável.

A estância sudanesa permitiu à al-Qaeda ampliar contactos internacionais, nomeadamente estabelecendo grupos por toda a África Oriental, recuperando filiais já instaladas nos Estados Unidos da América e criando pontes com o muito ativo jihadismo londrino, que anos mais tarde valeria à capital inglesa o apodo ‘Londonistão’. Envolveu-se também na organização de ataques contra militares norte-americanos na Somália e no Iémen, exagerando o papel real que teve, da mesma forma que amplificou a sua participação no atentado bombista de 1993 no World Trade Center, em Nova Iorque. Tão importante como atacar os infiéis era potenciar a marca al-Qaeda e o estatuto de Bin Laden como inspirador da jihad mundial.

A par da internacionalização, Bin Laden aumentou sobremaneira as diatribes contra a casa real saudita. Sentia-se traído. O regime que o apoiara na luta contra a URSS no Afeganistão mostrava-se agora indisponível para patrocinar os seus planos de desestabilização do Iémen do Sul, governado por uma junta marxista. Porventura mais grave foi a ira com que viu a instalação de bases militares norte-americanas na Arábia Saudita – terra dos locais sagrados do Islão – na sequência da Guerra do Golfo. Não estava sozinho no ressentimento contra o próprio país: o então número dois da al-Qaeda, Ayman al Zawahiri, urdia inúmeras conspirações terroristas contra o Egito onde nascera.

Sob pressão de Washington, do Cairo e de Argel – onde a al-Qaeda instigara a violência terrorista do Grupo Islâmico Armado –, o Sudão vê-se livre dos hóspedes incómodos. Já destituído de cidadania saudita, a solução possível para Bin Laden passou por um regresso ao Afeganistão.

Encontrou um país diferente daquele que deixara. O caos da luta intestina entre tribos, clãs e senhores da guerra retalhava o território em parcelas de poder variável, estado de coisas que uma fação formada em 1994, os talibãs, pretendia reverter mediante a unificação pela força. Movimento revivalista de uma estirpe islâmica ortodoxa, apresentavam-se como o antídoto para a corrupção, facciosismo e heterodoxias que marcavam o país. Apoiados pela Arábia Saudita, acabariam por conquistar Cabul e boa parte do território pondo em marcha a purificação moral e religiosa do Afeganistão.