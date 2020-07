1 Já me interroguei mais do que uma vez: quantos portugueses se lembram hoje de Francisco Sá Carneiro? Ninguém saberá. A contabilidade é, porém, irrelevante face ao que se sabe e o que se sabe é que vale a pena lembrá-lo. A História fá-lo-á, estou certa. A marca que imprimiu, o exemplo que inspira e o legado que deixa se encarregarão de fornecer matéria para memória futura.

Sá Carneiro faz parte de nós. Honra o país mas, caso muitíssimo interessante, honra as elites de onde vem, o que é merecedor de registo e até talvez vénia: as elites portuguesas, com as honrosas excepções que se conhecem, não costumam, desde tempos imemoriais, proporcionar-nos o embaraço da escolha entre os seus vultos. Contam-se por poucas mãos a coragem, a visão, a vontade, a cultura, as escolhas que das elites nacionais queiramos lembrar. (Coisa muito diferente se diria do povo português que tanto escreveu a nossa História, mas essa é outra história.)

Hoje trata-se de Sá Carneiro.

Não, porém, de forma enganadora ou laudatória. Francisco Sá Carneiro não quis ser um santo, não foi um herói, não é um mito. Não foi um político consensual, um chefe permanentemente amado, nem era um homem livre de controvérsia. Esteve muitas vezes cercado, foi muitas vezes incompreendido fora e dentro e fora da sua família partidária. Ao longo da sua curta vida (morreu com quarenta e seis anos), mesmo se seguido, foi sempre vivamente hostilizado pelos diversos poderes: o antigo regime, no tempo do “caetanismo”; e, depois de 1974, pelas esquerdas radicais, o PS, o núcleo duro do Movimento das Forças Armadas, o Conselho da Revolução, a rua. Todos, reflectindo o ar do tempo revolucionário, lhe recusavam o direito de cidade. E mesmo alguns dos seus próprios pares, em surdina, ou na praça pública, desdenhavam de si. Valerá a pena recordar — por exemplo — que raros foram os comunicados emitidos pelo então PPD (o partido só trocaria a sigla “PPD” pela de “PSD” em 13 Outubro 1976) que traduzissem na integra a opinião do líder: espelhavam antes a divisão que já grassava — nunca deixaria de grassar… — nas fileiras daquele turbulento agregado familiar. Sobretudo, convém lembrar que várias foram as ocasiões que opuseram o líder aos seus altos quadros dirigentes, vindo o partido a ser alvo de duas memoráveis cisões: as elites saíram, o líder e as bases ficaram.

Eu lembro-me.

Tardou até que encontrasse eco para o que pretendia no PSD e quorum, colaboracão e aplauso para o que defendia para Portugal. Talvez porque não hesitasse em romper: antes de Abril de 1974, rompeu com um país asfixiado, uma Igreja complacente com o poder, a agonia da Ala Liberal. Após a revolução, rompeu com a configuração e o teor do I Governo Provisório (chefiado pelo advogado Palma Carlos) que integrou para logo abandonar; com a revolução comunista; a tutela militar, os abraços terceiro-mundistas; as tentativas para descaracterizar o partido que fundara, o que o levou mais de uma vez a abandonar o leme da barca; com a Constituição da República, datada de Abril de 76, que começara por assinar para depois rejeitar, apresentando em 1979 um outro texto de sua autoria. E veio a romper de forma quase obsessiva com o “eanismo” e os seus “malefícios” num combate duríssimo a que só a morte poria termo. Levaria para a política um carisma indefinível e uma personalidade intensa que o levaram a cortar a direito, eleger uma rota e segui-la. Se possível sem desvios. Umas vezes foi “possível”, outras não, mas o que se retém é que ele agiu sempre como se fosse.