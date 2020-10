Sem género nem preconceitos, as suas peças continuam a despertar a atenção das estrelas, quer do lado do showbiz, quer do próprio design. Depois do sucesso dos últimos três anos, entrega-se a colaborações e parcerias — com Dries van Noten, numa exposição em Los Angeles, e uma segunda que só será revelada em junho e que está no segredo dos deuses. Enquanto criador, rejeita a tradição e abraça o mundo na sua pluralidade de ideias e pessoas. No final de uma conversa com o Observador, durante uma breve passagem por Lisboa para participar na conferência Sustainable Fashion Business, a conclusão foi mais ou menos expectável: “Tudo é mais bonito misturado”.

Alan Crocetti, o designer autodidata

O percurso de Alan divide-se entre aspetos previsíveis e contornos verdadeiramente especiais. Passou pela Central Saint Martins, a escola que é, por si só, um quadro de honra no que ao design de moda diz respeito. “Quando mudei para Londres, tinha de escolher um caminho. Achei que era womenswear, também pelo facto de ser tão consagrado. Galliano, McQueen, Stella McCartney — todos passaram por lá”, recorda. O que se seguiu, foge completamente ao guião convencional de uma história de sucesso. Na véspera de apresentar a coleção de final de curso, resolveu deixar tudo para trás. Afinal, e parafraseando o próprio, que falta faz um pedaço de papel?

A decisão não pesou no caminho. O gosto pelas joias cresceu de dia para dia e, por uma questão de escala, mas também de sentimento, foi na joalharia que apostou todas as fichas. “Nunca entendi porque as joias sempre foram vistas como acessório. Você usa o mesmo anel durante dias e a roupa você está sempre mudando, então o que é o acessório afinal? Queria tirar as joias do segundo plano e colocar elas no palco principal”, conta.

Azealia Banks foi a primeira a usar uma peça de Alan Crocetti, ainda em 2013, na capa da Rollacoaster Magazine. Enquanto marca, Alan Crocetti nasce bem mais tarde, com o verão de 2015. Apresentada na plataforma Fashion East, a coleção despertou o interesse da conhecida concept store Dover Street Market, que a comprou sem hesitar. Nessa altura, Alan vivia em Londres há cerca de oito anos e o atelier, onde tudo era feito e de onde saíram as primeira peças para revistas e figuras públicas, era a própria casa. Ser designer de joias era, na altura, um dos três trabalhos que pagavam as contas.

Sem gabinete de imprensa, o Instagram foi uma via aberta de Crocetti para o mundo. Revistas, produtores e stylists sentiram-se impelidos a ver de perto estas peças ousadas, embora o designer estivesse apenas a materializar o seu próprio ideal de beleza e perfeição. “Sabe quando as pessoas fazem muita coisa para chocar? Até posso ver um sentido nisso, mas sempre quis usar valores nas minhas joias, porque acho que elas são uma extensão do corpo. Quando você tem um autoconhecimento e um amor próprio — que é o que tento passar com a marca — você às vezes precisa de uma armadura. Então eu vejo assim as minhas joias, viram parte de você, a sua proteção e a imagem que você quer passar”, explica.