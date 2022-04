Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

PSD foi contra aumento do salário mínimo durante toda a campanha eleitoral?

A frase:

Durante toda a campanha eleitoral, o PSD disse que não queria o aumento do salário mínimo nacional” António Costa, primeiro-ministro

Foi uma das trocas de argumentos mais frequente ao longo da campanha eleitoral, com Costa a ensaiar a acusação ao PSD logo nos debates televisivos. Frente a Rui Tavares, do Livre, o assunto foi abordado e depois no frente a frente entre António Costa e Rui Rio, tendo o líder do PSD aproveitado inclusivamente um trecho desse debate para publicar já esta tarde no Twitter onde desmentia ser contra o aumento do salário mínimo.

Na AR, o Primeiro-ministro acaba de insistir na mentira, que está sempre a repetir, dizendo que o PSD é contra o aumento do salário mínimo. Expliquei “mil vezes” o contrário, inclusive no debate que tivemos. É lamentável que em Portugal quem mente não seja facilmente desmarcado. pic.twitter.com/OgCwABPRUz — Rui Rio (@RuiRioPSD) April 28, 2022

Ainda assim, António Costa retomou esta quinta-feira a acusação de que o PSD “durante toda a campanha eleitoral” se mostrou contra “o aumento do salário mínimo nacional”. Além do debate entre os líderes do PS e do PSD, já em plena campanha eleitoral, em Leiria, Rio foi novamente confrontado precisamente com a mesma questão, que tinha sido lançada pelo Partido Socialista, e respondeu a António Costa, acusando-o de “fazer demagogia”.

Rui Rio sublinhou no entanto, uma vez mais, as diferenças que separavam os socialistas dos sociais democratas no que ao salário mínimo dizia respeito: “A diferença é entre fazer uma proposta séria, ter uma economia robusta, capaz de pagar salários cada vez mais altos. Outra é fazer demagogia como ele [António Costa] faz, a dizer que nós somos contra”.

O programa do PSD às legislativas de janeiro defendia que era “em sede de concentração social que o tema [salário mínimo nacional] deve ser decidido, entre os diferentes parceiros sociais” e que o aumento devia “estar em linha com a inflação mais os ganhos de produtividade”.

Tentando sintetizar: o PS ensaiou durante a campanha eleitoral o argumento de que o PSD estaria contra a subida do salário mínimo nacional, com Rio a rejeitar essa ideia, e a esquerda a aproveitar para carregar nas tintas, mas a realidade é que o próprio programa eleitoral do PSD previa que o aumento do salário mínimo nacional fosse discutido “em sede de concentração social” e que estivesse “em linha com a inflação mais os ganhos de produtividade” com Rio a rejeitar várias vezes ter uma posição contra o aumento do salário mínimo.

É, portanto, falso que o PSD tenha dito “durante toda a campanha eleitoral” que não queria o aumento do salário mínimo nacional.

ERRADO

PSD discutiu “à direita uma taxa de imposto única de 15%”?

A frase:

A alternativa tinha um pilar essencial: uma oferta fiscal aos mais ricos. Começando [o PSD] por discutir com a direita à direita do PSD uma taxa de imposto única de 15%.” Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS

Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, disse no debate desta tarde que o PSD quis uma taxa de imposto única de 15%, insinuando que se tratava de uma “oferta fiscal aos mais ricos” e que a proposta teria sido discutida “com a direita à direita do PSD”. Mas não é verdade. Basta recuperar uma parte do frente a frente entre Rui Rio e Cotrim Figueiredo, onde precisamente a questão fiscal foi abordada.

Em momento algum Rui Rio se diz favorável à proposta de taxa única de 15% do IRS que a Iniciativa Liberal propunha (embora a IL tivesse ainda outra taxa de 28% para rendimentos superiores a 30 mil euros). Aliás, Rio soma essa proposta à da redução do IRC e classifica-as como hipotético “descalabro orçamental”.

Diz Rio, frisando que o PSD também defendia uma redução no IRC que era necessário fazê-lo “com moderação”. “Se fazemos isso à escala que a IL propõe é o descalabro orçamental, não pode ser”, disse claramente Rui Rio afastando qualquer hipótese de estar no mesmo comprimento de onda que os liberais no que diz respeito a uma flat tax, como afirmou esta tarde Brilhante Dias.

ERRADO

O segundo maior governo de sempre?

A frase:

António Costa com o segundo maior governo de sempre no Parlamento”. André Ventura, presidente do Chega

André Ventura optou por começar a primeira intervenção no debate sobre o Orçamento do Estado com a mesma frase, já desmentida, que usou também por exemplo no debate sobre o programa do Governo. Diz novamente o líder do Chega que o governo constituído por Costa é o segundo maior de sempre. Verdade?

De facto, o maior governo até à data pertenceu a António Costa, em 2019, mas o segundo maior está longe de ser o atual — ainda que esse registo também pertença ao atual líder socialista (em pé de igualdade com Mário Soares). Em 1976, Mário Soares (e, depois, em 2015, António Costa) constituiu um governo com 62 governantes, 17 ministérios e 44 secretários de Estado. Ou seja, os dois Executivos socialistas — um liderado por Soares, outro por Costa — foram os segundos mais numerosos da democracia, mas nenhum deles é o atual.

Para uma melhor noção dos números que estão aqui em causa: em 2019, o governo liderado por Costa tinha 70 governantes, 19 ministérios e 50 secretários de Estado; o que agora inicia funções é composto por 55 governantes, 17 ministérios e 38 secretários de Estado.

Por ordem de grandeza é o 11.º maior governo da história portuguesa, conforme o Observador já tinha notado. António Costa irá governar nos próximos quatro anos com uma equipa de 55 governantes, 17 ministérios e 38 secretários de Estado. Fazendo as contas, são menos 29 membros do governo que em 2019 (dos atuais 110 para os 139 da legislatura anterior).

Não corresponde, portanto, à verdade que este governo seja o segundo maior da história da democracia portuguesa.

ERRADO

Peso dos impostos na compra de uma casa é de 40%?

A frase:

“Quando um português compra uma casa, 40% são impostos. Se a casa custar 100 mil euros, 40 mil euros são impostos.” Filipe Melo, deputado do Chega

No final de uma intervenção no hemiciclo, o deputado do Chega Filipe Melo afirmou que o peso dos impostos na compra de uma casa é de 40%, dando o exemplo de uma compra de casa que custa 100 mil euros: “40 mil euros são impostos”.

Através de um dos simuladores disponíveis online que permitem estimar os custos com os impostos aquando da aquisição de uma casa é fácil perceber que os valores apresentados pelo deputado estão incorretos. No simulador do Doutor Finanças, para uma casa comprada em Portugal Continental, por 100 mil euros o valor total a pagar de impostos é de 951,78 euros, ou seja, menos de 1% do custo total da casa.

Os 951,78 euros correspondem a 0,8% de Imposto de Selo (799,98 euros) e 151,80 euros de IMT, o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis. São estes os dois impostos a que está sujeito quando compra uma casa.

Ao Observador, fonte do partido justifica o raciocínio usado para chegar à afirmação feita no hemiciclo. “Os materiais de construção são taxados a 23%, junta-se o IMI e o IMT vai dar cerca de 40%”, explica ao Observador fonte do Chega.

Ora, o partido somou os custos de construção com os da compra — sendo que ainda assim seria difícil chegar aos 40% –, quando à partida o construtor é responsável pela venda da casa, a menos que se trate de um imóvel para reabilitação (e nesses casos há benefícios fiscais).

ERRADO