Uma visão distinta tem, pelo menos, uma empresa de outro setor que está entre os maiores empregadores no país – o retalho e distribuição.

Diz fonte oficial da Auchan ao Observador que “a evidência científica tem demonstrado, através de estudos nacionais e internacionais, que a vacinação diminui a probabilidade de contágio e reduz os riscos de doença grave e morte em caso de infeção, sendo determinante para a proteção de todos”. A empresa reconhece ser importante “passar esta mensagem”, mas apenas “de forma pedagógica e sem qualquer caráter impositivo”.

Já o Pingo Doce, do grupo Jerónimo Martins, também sublinha, tal como a Auchan, os esforços feitos internamente para assegurar a prevenção do contágio nas equipas. Isso inclui uma equipa específica que reúne “mais de 40 profissionais de saúde” sempre disponíveis para os colaboradores, desde logo para esclarecer dúvidas sobre a vacinação. A vacina é “recomendada”, mas “prevalece a liberdade individual, uma vez que não existe nenhuma obrigação legal nesta matéria”.

CIP. Será "natural" que se exija certificado de vacinação (ou testes negativos frequentes) ↓ Mostrar ↑ Esconder “Não temos conhecimento de protocolos concretos de determinem a apresentação de certificados de vacinação nas empresas”, afirma fonte oficial da Confederação Empresarial de Portugal (CIP). A organização reconhece que o regresso mais generalizado aos postos de trabalho, tendo em conta a predominância de empresas de micro, pequena e média dimensão, será “marcado por uma grande heterogeneidade”. Fonte oficial da associação empresarial diz que “a questão do controlo da vacinação nas empresas, tal como o controlo da temperatura, a par da testagem regular – sem prejuízo da proteção de dados pessoais –, são instrumentos fundamentais em termos de proteção da saúde pública”, mas diz ter “bem presente que a vacinação constitui uma opção dos cidadãos“. Porém, lembra que “noutros países, a vacinação tem sido imposta, pelos respetivos Governos, a certas categorias de trabalhadores”. E recorda, também, que “o Governo determinou, igualmente, que o acesso a certos estabelecimentos e atividades depende da apresentação, pelos utentes ou clientes, de Certificado Digital”. “Por forma a preservar a saúde pública, aqui incluída a saúde dos trabalhadores e de terceiros (clientes e fornecedores), afigura-se natural que as empresas venham a aplicar as mesmas práticas, solicitando a apresentação do Certificado Digital COVID da UE ou, em substituição deste, a apresentação de teste negativo para o Covid-19″, diz a entidade liderada por António Saraiva, acrescentando que se trata de “uma medida que merece, em conjunto com outras, ser objeto de desenvolvimento na estratégia de combate à pandemia ainda em curso”.

Noutro setor, o da construção civil, “as empresas apelam e incentivam à vacinação desde sempre, até porque a esmagadora maioria dos seus efetivos estiveram sempre a trabalhar e, como tal, o recurso à vacinação foi entendido como essencial para cumprir o apelo que foi feito ao setor, de nunca parar a atividade”. Este é o relato feito por Ricardo Pedrosa Gomes, presidente da Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (AECOPS), com base no contacto diário com os associados.

Em concreto, “as empresas apelam aos colaboradores para que informem se estão vacinados e sobre quando é que o fizeram, relembrando sempre que a disponibilização de tal informação é voluntária”, diz o responsável da AECOPS. Não se prevê, garante o responsável, que se venha a tomar medidas relativamente aos funcionários que não querem ser vacinados.

Vacina obrigatória (para alguns) também em Portugal?

Além da preocupação com a saúde individual, muitos portugueses estão a vacinar-se para poderem ter acesso ao certificado digital que lhes dá acesso facilitado às atividades determinadas pelas autoridades, como acesso a alojamentos, restaurantes ou espetáculos culturais. Não há legislação em Portugal, porém, que permita que o trabalho venha a ser mais “uma ferramenta de estímulo à vacinação”, diz o advogado Nuno Ferreira Morgado.

“A vacina sempre foi indicada como facultativa” e, lembra, “não faz parte do plano nacional de vacinação”, sendo “um tratamento profilático que é perfeitamente voluntário”. “Por isso, não posso obrigar nenhum trabalhador a ser vacinado para vir trabalhar”, acrescenta.

O que diz o Código do Trabalho ↓ Mostrar ↑ Esconder O Código do Trabalho refere, no seu artigo 19.º, que “o empregador não pode, para efeitos de admissão ou permanência no emprego, exigir a candidato a emprego ou a trabalhador a realização ou apresentação de testes ou exames médicos, de qualquer natureza, para comprovação das condições físicas ou psíquicas, salvo quando estes tenham por finalidade a proteção e segurança do trabalhador ou de terceiros, ou quando particulares exigências inerentes à atividade o justifiquem, devendo em qualquer caso ser fornecida por escrito ao candidato a emprego ou trabalhador a respetiva fundamentação”. Apenas com esta redação legislativa, “não há cobertura legal” para obrigar alguém a ser vacinado contra a Covid-19 “ou, por hipótese, a tomar um comprimido para se prevenir contra a malária”, explica Nuno Ferreira Morgado, da PLMJ. Para tornar a vacina da Covid-19 obrigatória em mais situações, teria de haver legislação específica nesse sentido.

Os advogados ouvidos pelo Observador admitem, porém, que, se a pandemia se arrastar e se as percentagens da vacinação vierem a estagnar, os responsáveis políticos poderão vir a legislar no sentido de tornar a vacina obrigatória, incluindo-a no plano de vacinação nacional (como outras que foram entrando, como a vacina do tétano ou da difteria). “Mas isso parece-me ser algo que poderia ocorrer num cenário a médio ou longo prazo, conforme a evolução deste vírus nos próximos anos”, diz Simão de Sant’Ana, advogado principal da Abreu Advogados.

Mais a curto prazo, Simão de Sant’Ana admite que poderia surgir em Portugal o mesmo cenário que já foi decidido em França, isto é, vacinação obrigatória para algumas categorias profissionais. Isso, porém, “teria de ser discutido no Parlamento, não poderia passar apenas pelo Governo“, diz o advogado, sublinhando que haveria sempre risco de gerar discriminação entre as pessoas.

“É certo que faria sentido começar-se pelos profissionais de saúde e por quem trabalha em lares, mas, depois, pode-se questionar: ‘Porque não os taxistas? Porque não os comissários de bordo? Porque não os funcionários públicos que contactam com as pessoas nas lojas do cidadão?’“, questiona Simão de Sant’Ana. Teria de se garantir que tal “legislação seria adequada, proporcional e legítima“, remata.

Por seu turno, Nuno Ferreira Morgado antecipa que, mais do que entre chefias e colaboradores, esta questão poderá vir a “gerar celeuma sobretudo entre as pessoas”. A Ciência ainda está a tentar apurar exatamente qual é o risco real de um vacinado ser portador (e transmissor) do vírus, mas “não é difícil imaginar que se venham a gerar conflitos entre as pessoas, que podem não querer trabalhar ao lado de um não-vacinado, por exemplo”.

Olhando para outros países, onde esta questão “já é tema, claramente, muito mais do que em Portugal”, o advogado antecipa que “os empregadores poderão ter de tomar algumas medidas que algumas pessoas podem considerar discriminatórias, o que pode levar a muita discussão ao nível da Autoridade das Condições do Trabalho (ACT) e, quem sabe, nos tribunais”.