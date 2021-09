Garfada nº 3: a extrema-esquerda e as alterações climáticas. Notando que a maioria dos jovens com quem fala mostra preocupação com as alterações climáticas, Isaltino Morais diz: “A esquerda quis sempre apropriar-se um bocado disso. O PSD já teve essa bandeira do ambiente mas na minha opinião perdeu-a. A extrema-esquerda procura carregar essa bandeira mas já perdeu. É hoje uma questão transversal, não é partidária — e aqueles que a partidarizam, perdem. Quem faz os negocionistas, de uma forma geral, são os fundamentalistas. Tem de haver moderação e esclarecimento, não radicalismo. Os ativistas radicais que vêm para aqui falar de alterações climáticas não vêm ensinar nada, porque a classe média de Oeiras, que é forte e esclarecida, sabe mais do que esses ativistas e radicais que aí andam”.

Garfada nº 4: o PS e a bandeira da habitação. Isaltino Morais diz que o PS está a tentar reclamar para si, em Oeiras e em todos os concelhos a que se candidata, a bandeira do “partido da habitação acessível”. Mas ri-se da tentativa: “As pessoas conhecem a realidade. Na Amadora [câmara presidida pelo PS] ainda há 5.000 barracas, na Margem Sul há milhares, em Oeiras não há nenhuma. A habitação é um património que este concelho salvaguardou sempre. Tínhamos cinco mil pessoas a viver em barracas, foram todas realojadas e hoje não temos barracas. Nos próximos dez anos, em Oeiras, vamos investir mais de 300 milhões de euros em habitação. E vamos fazer duas mil casas, 1.500 de renda acessível — 350 a 750 euros — e 500 para famílias muito carenciadas, com rendas entre os 8 e os 350 euros por mês”.

(Por esta altura, Isaltino Morais atende uma chamada. Para a pessoa que está do outro lado da linha, diz que “em Linda-a-Velha estavam umas 30 pessoas a distribuírem panfletos” e questionou-se “se em Porto Salvo estarão a fazer o mesmo”)

Garfada nº 5: Moedas, a IL e o liberalismo na habitação. O problema do acesso à habitação no país — e em Oeiras — também não” se resolve com as políticas neoliberais que alguns andam aí a defender”, diz Isaltino. “Não é o mercado privado que vai resolver o problema. Quando o Moedas vem dizer que os apartamentos de 250 mil euros deviam ter isenção do IMT, é disparate. Mas quem é que tem 250 mil euros para uma casa?! O problema não é o IMT. Isso são as políticas neoliberais. O mercado privado tem de responder à oferta e procura, servindo famílias de classe média com capacidade. Mas para a classe média-baixa e as famílias necessitadas a solução é renda apoiada e acessível. Não é uma questão ideológica, mas há quem queira fazer disto uma questão ideológica e é disparate. O Estado tem de aumentar o parque público de habitação. Em Portugal é de 2%, em Espanha é de 16% e há países nórdicos onde é 36% a 40%”

Garfada nº 6: Alexandre Poço e uma proposta de transporte escolar. Isaltino Morais diz que o seu programa é o mais transversal. Aliás, garante mais: diz que o 95% do que os outros candidatos propõem, já ele está a fazer. Só há uma proposta que não subscreve: a de Alexandre Poço (PSD) que propõe uma rede de autocarros escolares. “Temos 2.000 alunos, nem fez as contas à quantidade de autocarros e motoristas que eram precisos. Isso é um modelo inspirado nos autocarros escolares dos Estados Unidos, onde não há transporte público. Na Europa Ocidental o transporte escolar é o transporte público. A câmara de Oeiras já gasta milhões no transporte escolar, porque subsidia o transporte público. Com a melhoria que vamos fazer nos transportes públicos temos o problema resolvido”.

Garfada nº 7: o populismo do Chega e extrema-direita. Os populistas de extrema-direita põem “o odioso nos beneficiários” de apoios sociais, defende Isaltino. O que considera errado. “Se há uma pessoa, por exemplo um cigano, que não paga a renda de casa, o problema não é dele — é de quem deixa. Em Oeiras as pessoas pagam as rendas, se não pagam são despejadas e vêm logo propor pagar. A renda apoiada já calcula o valor da renda em função do rendimento, portanto não há desculpa para as pessoas não pagarem. O que está errado é lançar o odioso para as pessoas, chamar-lhes parasitas. Não são. Há pessoas que não têm capacidade de se organizar e precisam de ser ajudadas”.

Garfada nº 8: o PSD que “perdeu muito as áreas urbanas”. Sobre Alexandre Poço, candidato do PSD a Oeiras, Isaltino Morais diz que “tem boa idade” para ter futuro político (isto é: é jovem) e “está a fazer um serviço patriótico” porque “tem consciência da situação em que o PSD se encontra”. E faz uma análise crítica do partido que foi o seu durante muitos anos: “O PSD perdeu muito as áreas urbanas. Esqueceu-se de um pormenor: o contrato social não pode ser violado e a troika violou-o no tempo do Passos Coelho. Não podiam ter cortado nas pensões, não há nada que justifique. Iam buscar o dinheiro a quem o tivesse, não aos pobres. Acho que foi um erro e que alienaram muito do voto urbano por causa disso. Reconquistar essas massas não vai ser fácil”.

Acaba o almoço e Isaltino Morais acende um charuto. Ri-se: “O charuto é que não pode ser, se não os gajos da oposição chateiam-me o juízo”. Perguntamos-lhe porquê, ri-se outra vez: “O Poço tem aí um cartaz, até acho muita piada, a dizer: é altura de mudar de ares. Tem piada! Está ele a apagar o charuto no cinzeiro. Quer acabar com o charuto!”

Bem humorado, deixa uma farpa aos adversários: “Os meus adversários nunca se aperceberam que de quatro em quatro anos sou uma espécie de fénix [ri-se]. Deito fora umas asas e ganho outras, pá. É assim”. Perguntamos-lhe se tem números em mente para o resultado de dia 26, Isaltino faz uma pausa e responde: “Pelo que me é dado a observar, estou convencido de que vamos melhorar”.