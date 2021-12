O show Moedas, a conversão ao rioísmo e a guerra (quase) suspensa

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Carlos Moedas está a caminho de Lisboa. Para trás tinha ficado o 39º Congresso do PSD, em Santa Maria da Feira, o primeiro desde que é presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o primeiro em que foi verdadeiramente um dos cabeças de cartaz, o primeiro em que foi ovacionado. No carro, ao lado do chefe de gabinete, António Valle, o telemóvel não pára de tocar. As mensagens são às “centenas”.

“Estou sensibilizado com as centenas de mensagens que muitos companheiros me enviaram”, diz ao Observador, ainda na A2 a caminho da sessão de encerramento da Capital Europeia do Desporto. “Que o impacto da minha intervenção no congresso possa ouvir-se fora do congresso. Os portugueses precisam de ver e ouvir como o PSD está pronto para governar o País unido, inconformado e com medidas concretas”, repete.

De Lisboa e Santa Maria da Feira são duas horas e 40 minutos de distância. Mais de cinco horas de viagem entre a ida e a volta. Carlos Moedas percorreu 572 quilómetros para ir até ao 39º Congresso do PSD, discursar durante dez minutos, começar e acabar ovacionado, e regressar à base menos de uma hora depois de chegar. O objetivo foi claro: fazer valer o capital político conquistado nas últimas autárquicas e marcar o seu espaço para o futuro pós-Rio – seja ele quando for. A avaliar pela reação dos congressistas o objetivo foi cumprido.

No dia em que discursaram Paulo Rangel, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz, a intervenção de Moedas foi, de longe, a mais aplaudida do dia. A conversão de Moedas de quadro do passismo, respeitado internamente, mas com pouca ou nenhuma projeção nacional, numa figura em verdadeira ascensão no PSD segue a todo vapor.

Na última semana, muito se especulou sobre o tom que ia imprimir ao discurso. Na retina tinha ficado aquele almoço com Paulo Rangel na reta final da campanha interna, um implícito apoio ao eurodeputado que acabou por sair pela culatra e por merecer a censura de Rui Rio. Daí a grande dúvida: Moedas ia aproveitar este congresso para marcar desde já terreno para o futuro pós-Rio; ou ia regressar à base e ensaiar um discurso conciliador?

Moedas não rompeu, mas também não desarmou. Desdobrou-se em agradecimentos à confiança nele depositada por Rui Rio e em apelos ao agregar de esforços em torno do líder social-democrata) ao mesmo tempo que deixava avisos muito claros à navegação: é preciso unir, é preciso rejeitar claramente os extremos e é preciso apresentar propostas concretas, ultrapassando o debate estéril em torno do posicionamento ideológico do partido.

Depois de ter desbaratado o fator neutralidade que vinha gozando desde que foi escolhido como candidato a Lisboa, Moedas tentou recuperar o estatuto de quase unanimidade sem deixar de marcar as diferenças para Rui Rio. A intenção ficou evidente: Moedas está em jogo e quer ser uma figura incontornável do futuro do PSD.

Rangel, o ministro dos novos tempos

A influência do factor-Moedas estendeu-se até ao discurso de Paulo Rangel, que foi buscar inspiração no amigo. O eurodeputado — que dedicou a maior parte do seu discurso a atacar António Costa — readaptou o slogan do presidente da câmara de Lisboa para puxar por Rio: “Tal como em Lisboa em setembro, em fevereiro vão chegar a Portugal tempos novos, novos tempos: tempos de esperança e de ambição.”

O facto de ter perdido as eleições internas há pouquíssimo tempo retira margem a Paulo Rangel para discordar da estratégia do líder, e define-se como um “militante de base” num processo a que classifica de “humildade democrática”. O eurodeputado ainda lembrou que “os resultados foram renhidos“, mas também “claros”. Ou seja: a luta interna ficou para trás das costas.

Apenas uma pequeno aparte para um ponto em que Rio já reconheceu a razão de Rangel: “Ao contrário do que muitos diziam [um deles era Rui Rio], as internas não enfraqueceram o PSD”. Feito esse ajuste, era tempo de atacar o PS. No discurso, Rangel não perdeu um segundo a falar em purgas das listas ou em má estratégia relativamente ao PS. Não tendo vencido, juntou-se ao vencedor.

A outra grande condicionante é o facto de faltar um mês e meio para as legislativas. Consciente disso, Rangel disponibilizou-se para ajudar o líder na “campanha e pré-campanha” das legislativas, embora tenha tido a sua versão do “vou andar por aí” de Santana Lopes (que ainda não apareceu em Santa Maria da Feira, apesar de ter sido noticiada essa possibilidade). Em entrevista ao Observador, Rangel explicou que não terá o recato que Luís Montenegro teve nos últimos dois anos: “Não tenho hábitos de hibernação política“.

Sobre a hipótese de integrar um futuro Governo de Rui Rio — embora não tenha excluído essa hipótese — Rangel recusou-se a “colocar a carroça à frente dos bois”. Rui Rio acabaria por ser questionado pelo Observador sobre se admitiria ter Rangel a ministro e, não só não excluiu a hipótese, como lhe deu alguma força: “Proscrito, proscrito só os incompetentes”. Para pouco depois clarificar: “E Paulo Rangel é competente”. Rangel entrou no Congresso adversário, saiu quase ministro.