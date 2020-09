Até bater à porta do apartamento de Rui Pinto em Budapeste, na Hungria, para o deter, em janeiro de 2019, a Polícia Judiciária andou quase quatro anos a investigar primeiro a sua identificação, depois o seu paradeiro. Falou com a família dele que lhe disse que estaria na Hungria, mas que não sabia onde, com as autoridades húngaras para o localizarem, com a Google e a Microsoft. Até que um SMS enviado por um banco acabou por resolver o mistério.

Segundo José Amador, inspetor da PJ que esta terça-feira continuou a testemunhar no Campus da Justiça, em Lisboa, os anos que antecederam a detenção de Rui Pinto, que agora está a ser julgado por 90 crimes informáticos, não foram fáceis. Foi em 2018, quando já todas as possibilidades pareciam estar esgotadas, que as autoridades decidiram colocar o pai, a irmã e depois a madrasta de Rui Pinto — que vivem em Vila Nova de Gaia — sobe escuta.

O polícia não precisou quanto tempo foram estes familiares escutados, mas ficou claro que as escutas durante muito tempo em nada deram. “Não havia nenhuma forma de contacto” entre o arguido e os seus familiares constatou o inspetor.

Já antes, quando a PJ percebeu que Rui Pinto seria o principal suspeito de ter criado o site Football Leaks onde publicou diversa informação confidencial, os inspetores deslocaram-se a Vila Nova de Gaia para falarem com estes seus familiares. A irmã acabou por dizer que ele vivia em Budapeste, onde chegou a fazer Erasmus. O pai disse que apenas comunicava com ele por um endereço de e-mail, desconhecia a morada. “Evidenciava algum distanciamento”, disse o inspetor. “Os contactos seriam erráticos”, acrescentou.