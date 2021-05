1. Huawei FreeBuds Pro

2. Samsung Galaxy Buds Pro

2. Sony WF-SP800N

Porque é que a qualidade das chamadas é diferente da qualidade de som? Acima de tudo, por causa do microfone dos aparelhos. Este foi o único teste para o qual foi necessária ajuda externa. Fizemos várias chamadas telefónicas na rua durante o dia e, à noite, dentro de casa. Tudo sem dizer que modelo estávamos a utilizar. No final, os que tiveram menos queixas — “é com estes que ouço melhor a tua voz”, foi o parecer — foram os Huawei FreeBuds Pro. Para confirmar, também fizemos gravações de áudio com cada um dos equipamentos e, efetivamente, a Huawei consegue produzir a voz mais nítida para quem está do outro lado da chamada ou videochamada.

Isto não quer dizer que os Samsung Galaxy Buds Pro ou os Sony WF-SP800N ficaram muito atrás. São bastante bons — por isso é que ficaram empatados (não foi possível chegar a uma conclusão). Estes dois cumprem aquilo a que prometem, mas, principalmente com barulho de fundo, não são tão eficazes como os da Huawei.

Outra nota extra, à semelhança de outros auriculares ou auscultadores, no final de todos os testes percebemos que a melhor solução acaba sempre por pôr o smartphone no ouvido ou utilizar uns auriculares com fios nos quais o microfone está no cabo e permite pô-lo perto da boca.

Emparelhamento e utilização