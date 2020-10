Os Ensaios do Observador juntam artigos de análise sobre as áreas mais importantes da sociedade portuguesa. O objetivo é debater — com factos e com números e sem complexos — qual a melhor forma de resolver alguns dos problemas que ameaçam o nosso desenvolvimento.

Com mais de dois séculos de existência, o Supremo Tribunal dos EUA é uma componente essencial do sistema político norte-americano, tendo sido criado para lhe conferir equilíbrio e isenção. Porém, sobretudo nas últimas décadas, a sua posição privilegiada conferiu-lhe um poder reforçado e uma influência que alguns consideram estar já bem para além do seu propósito original. A recente polarização da “nação política” tem produzido nomeações de juízes cada vez mais alinhados ideologicamente com o Presidente, levando a uma possível instrumentalização do Tribunal para servir determinadas agendas políticas. É neste contexto que as dúvidas surgem: o que está em causa no curto e longo prazo com a expectável confirmação da nova juíza conservadora Amy Coney Barrett? E que papel poderá desempenhar o Supremo Tribunal na definição do futuro político, social e cultural dos EUA?

O Supremo como peça fundamental do sistema

Criado pela Constituição dos EUA, em 1787, para servir como o tribunal de mais alta instância da nação, o Supremo Tribunal zela pela aplicação dos preceitos constitucionais e ajuíza litígios interestaduais. Dado o cariz complexo do edifício político norte-americano (onde o sistema judicial surge como terceiro poder, complementando os poderes legislativo e executivo), assente numa partilha de soberania e na inevitável existência de conflitos jurisdicionais, ao Supremo Tribunal cabe um papel arbitral decisivo, devendo preservar o delicado equilíbrio de forças definido pela Constituição. Esta era omissa quanto à sua composição, que variou em número até ser fixada definitivamente em nove elementos (com o “Circuit Judges Act”, de 1869). Os juízes são nomeados pelo Presidente e sujeitos à apreciação do Senado, que confirmam (ou rejeitam) os nomes sugeridos, através de uma maioria simples, e os seus mandatos são vitalícios (só podem ser removidos através de um “impeachment” – por “crimes de responsabilidade”).

A preponderância do Supremo Tribunal foi reforçada com o célebre caso Marbury v. Madison (1803), quando o então Presidente do Tribunal, John Marshall, tece a doutrina da “revisão constitucional” (“judicial review”), reivindicando a autoridade dos tribunais federais em decretar como inválidas leis aprovadas pelos restantes órgãos, se as mesmas fossem consideradas contrárias à Constituição. Surgia assim a fiscalização judicial da constitucionalidade, um elemento muito influente para a democracia, pois o robustecimento do papel vigilante dos tribunais face às acções do poder legislativo e executivo constituía uma “poderosa barreira erguida contra a tirania das assembleias políticas” (segundo Tocqueville).