Coube-lhe a senha quarenta e seis. A última de uma comissão de inquérito que passou os últimos quase três meses a ouvir os protagonistas de um caso que se desdobrou em vários. Sempre com uma sigla no centro: TAP. Fernando Medina, ministro das Finanças, foi o alvo das derradeiras perguntas dos deputados, que ainda têm de receber as respostas por escrito de personalidades omnipresentes na comissão, como David Neeleman, Antonoaldo Neves e Fernando Pinto.

Para Medina, sobravam algumas pontas soltas, como o processo de despedimento de Christine Ourmières-Widener, ex-CEO da TAP, e de Manuel Beja, o ex-chairman. Sobre Alexandra Reis alongou-se pouco, até porque não era ministro quando se deu a saída por acordo que custou 500 mil euros à TAP, várias demissões no Governo e uma comissão de inquérito. Mas foi Medina que levou a gestora para o Ministério das Finanças. “Teria sido uma excelente secretária de Estado do Tesouro”, lamentou o ministro. Que não quis dizer quem lhe recomendou a gestora para o cargo, apesar de muita insistência.

O relatório da IGF, “base única” do despedimento de Christine, e a queda de um mito

