Com apenas um dia útil pela frente, antes da suposta entrada em vigor das novas regras na próxima terça-feira (quando o resto do país se junta a Lisboa na situação de contingência), as empresas continuam sem saber o que fazer para cumprir as determinações do Governo no que diz respeito ao desfasamento de horários.

António Costa anunciou a medida esta quinta-feira, no âmbito da nova fase de combate à pandemia, com o objetivo de evitar a concentração de pessoas nos transportes públicos e nos locais de trabalho. O primeiro-ministro revelou que as empresas teriam de adotar turnos em espelho e “assegurar o desfasamento horário, quer das entradas e das saídas, quer das pausas e das refeições”. Só que falta o plano de combate. O que significa exatamente o desfasamento de horário? Como é que se executa? E o que acontece se as empresas se recusarem a cumprir?

O único documento em que, para já, há referência ao assunto — o comunicado do Governo, na sequência do Conselho de Ministros —, apenas indica genericamente “a obrigatoriedade de serem adotadas medidas de prevenção e mitigação dos riscos decorrentes da pandemia, como escalas de rotatividade de trabalhadores entre o regime de teletrabalho e o trabalho prestado no local de trabalho habitual, e o desfasamento de horários”. Aguarda-se a qualquer momento um decreto-lei que defina os detalhes da medida – que fonte governamental chegou a admitir ao Observador que poderia ser publicado até ao final desta sexta-feira. Patrões e sindicatos continuam à espera.