O "teatro de denúncia" de Christiane Jatahy: “para que as vozes caladas no Brasil ganhem fala”

Desde então, a artista tem voltado. A última vez foi em 2022, no Teatro São Luiz, com o espetáculo Agora Que Demora, segunda parte de um díptico em torno de Odisseia, de Homero. O regresso a Portugal acontece agora ao CCB e nada tem de coincidência ser a instituição onde as artes performativas são dirigidas pela anterior responsável pelo teatro municipal lisboeta. É Jatahy que faz questão de mencionar, já após a conversa telefónica com o Observador, numa mensagem por escrito, como Aida Tavares é “parte determinante dessa [sua] trajetória em Portugal”, uma “parceira fiel dos artistas que apoia”.

Assim acabou Jatahy com honras de abertura nesta temporada do CCB, levando ao Pequeno Auditório um espetáculo que desafia e no qual, depois da primeira récita, dia 14, vai encontrar-se com o público para uma conversa. “Sou um pouco otimista, [de que o teatro] pode ter reverberações no concreto e na realidade”, diz a encenadora brasileira. “Me sinto como artista com essa responsabilidade de levar à pauta determinadas questões que podem, a partir da multiplicação de outras pessoas que também fazem isso, e de outras fontes que também fazem isso, tanto artísticas quanto jornalísticas, criar algum tipo de movimento para que a gente possa frear essa nossa caminhada para o abismo”.

“Talvez isso venha da minha formação jornalística”, diz por fim, questionada pela escolha de temas em que se debruça. “As temáticas que atravessam o contemporâneo, que atravessam o que está acontecendo no mundo, são as temáticas que mais me mobilizam. É colado com o meu olhar do mundo, sobre o mundo e como me sinto como artista, sabe?”