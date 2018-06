Bruno de Carvalho tinha futuro em risco, sentiu-se em perigo, fez 24 posts no Facebook e surgiu no Altice Arena. Perdeu, por muito, e não é presidente. Agora, vai recuar; um dia pode voltar a avançar.

Este sábado houve tempo mais do que suficiente para os sócios, enquanto esperavam nas longas filas para exercerem o direito de voto, discutirem as virtudes e os defeitos de Bruno de Carvalho enquanto presidente do Sporting. Uns para um lado, uns para o outro, o normal que acabou por ser refletido na votação que foi anunciada esta madrugada. Mas há um dado que poucos, ou mesmo nenhuns, colocam em causa: ao longos dos muitos anos em que se preparou para chegar onde esteve e deixa agora de estar, soube perceber o funcionamento do clube em termos internos. No fundo, aqueles que iam às Assembleia Gerais, aqueles que iam ao Pavilhão, aqueles que votavam. Partindo desse pressuposto, olhar para o Facebook do líder verde e branco ao longo da tarde era a mesma coisa do que fixar um espelho do que se passava. E que se confirmou.

Bruno de Carvalho fez tudo aquilo que há bem pouco tempo criticou e prometeu não fazer. Disse em fevereiro, por exemplo, que Jaime Marta Soares tinha estado mal na condição da Assembleia Geral de 3 de fevereiro ao deixar que um associado fizesse um filme com o telefone do que se estava a passar sem que nada o acontece; hoje, foi publicando vários vídeos do que se passava lá dentro no Altice Arena, quase como se estivesse a fazer um liveblog do que se passava com uma cadência anormal. Disse em abril, por exemplo, que tinha a completa noção de que os sócios não gostavam nem percebiam o facto de usar as redes sociais, pelo que iria deixar de ver as suas páginas; hoje, colocou um total de 25 posts em pouco mais de 12 horas. Disse recentemente que o clube teria de estar acima de tudo; hoje, preocupou-se sobretudo com a sua posição, tendo consciência que tudo o que ia publicando ia alcançar um impacto (maior ou menor) na forma como estavam a decorrer os trabalhos. Ontem, em entrevista à RTP3, esteve o Bruno de Carvalho presidente; hoje, ao longo da tarde, voltou o Bruno de Carvalho candidato. De tal forma que não aguentou e deslocou-se mesmo ao Altice Arena às 19 horas.

Entrando pela garagem e subindo à zona do palco para conversar com Marta Soares, queria discursar. E foi proibido. Ato contínuo, olhou para as centenas de apoiantes que estavam na sala e, com as mãos, fazia o gesto que não deixavam falar. Depois, acabou por ir para o fim da fila e exerceu o direito. Algo que, em condições normais, não poderia fazer por estar suspenso da condição de sócio. Algo que, em condições normais, nunca teria feito, tal como disse variadas vezes ao longo da semana, inclusive quando tentou, numa última manobra para inverter o tabuleiro, acabar com processos e providências cautelares. Algo que só o fez porque as condições “normais” que esperava, ou desejava, não estavam reunidas: apesar do apoio que ia mostrando dentro da Assembleia Geral, tal lhe chegavam informações do número de sócios que votavam e iam embora. Esses eram quase todos contra si. Esses começavam a ser demasiados. Daí que, de madrugada, ainda estivesse dentro da sala.

Bruno de Carvalho tinha sido muito direto em relação aos resultados. “Se a Assembleia decorrer dentro da normalidade e for destituído, nunca mais ponho os pés no Sporting, nunca mais me recandidato ao Sporting”, garantiu. E até poderá cumprir agora, pela derrota expressiva que acabou por sofrer e que nem quem votou favoravelmente à destituição poderia prever. Mas o cenário de recandidatura nunca deixará de estar presente, até porque dificilmente o número de votos que teve este sábado (não percentagem, porque isso depende do universo eleitoral que exerce o seu voto) irá sofrer uma grande alteração num sufrágio futuro. O líder vai sair de cena mas ainda trouxe consigo algum capital, a rondar os 30% agora, que pode jogar no momento certo.

Como será o Sporting amanhã?

Primeira dúvida que terá inevitavelmente de encontrar uma resposta, uma dúvida com tanto de simples como complexa: e agora? Com a destituição de Bruno de Carvalho, a gerência do clube ficará entregue à Comissão de Gestão liderada por Artur Torres Pereira, sendo que terá ainda de proceder-se à formalização da destituição do presidente cessante do clube de líder da SAD. Nos outros órgãos, a Mesa da Assembleia Geral demissionária ficará até haver eleições, tal como a Comissão de Fiscalização ficará encarregue dos pelouros destinados ao Conselho Fiscal e Disciplinar até esse momento. E existem muitas “batatas quentes” nas mãos por resolver, sobretudo em relação ao futebol que já se encontra em exames médicos.

De acordo com informações recolhida pelo Observador, deverá haver um reforço em torno da área desportiva, mais concretamente do futebol, no sentido de planificar a nova temporada até que existam novas eleições, que serão marcadas para 8 de setembro. E a razão é simples: entre os 11 elementos que fazem parte da Comissão de Gestão, não há ninguém que esteja especialmente habilitado para a matéria, pelo que a “solução” terá de sair de fora (e ainda há Inácio, que foi nomeado diretor geral do futebol, que tem estado envolvido em todas as negociações mas que ninguém sabe ao certo se fica ou não). A prioridade, essa, está definida: tentar que alguns dos jogadores que rescindiram contrato possam voltar atrás na decisão.

Depois, há outra questão paralela: o que vai acontecer com a figura Bruno de Carvalho sócio? De acordo com o próprio, a medida aplicada antes da Assembleia Geral iria suspender de funções o Conselho Diretivo apenas até segunda-feira, dia 25, mas ainda poderá estar em cima da mesa o cenário de expulsão. Uma coisa é certa: a partir de agora, o antigo líder não terá nada a perder, podendo ir até às últimas na luta em termos internos do clube e sobretudo através dos tribunais. E é isso que vai acontecer, em relação aos processos disciplinares, às providências cautelares e tudo mais que possa entretanto aparecer. Nota ainda para outros assuntos que poderão parecer menores mas que são obrigatórios pelos estatutos, nomeadamente a aprovação do orçamento para o exercício 2018/19 que a Comissão de Fiscalização tinha reprovado esta semana.

Como será o Sporting depois de amanhã?

No final da noite, e já depois de ameaças, a fúria dos adeptos presentes no Altice Arena voltou a centrar-se nos jornalistas, sendo que até os meios do clube chegaram a ser confrontados por alguns associados. Quando Bruno de Carvalho saiu, nem quem estava cá fora desde a tarde conseguiu captar imagens do líder destituído nesse momento por solicitação da polícia, provavelmente por recear que pudesse haver algum desacato. Tal como em 2011, o Sporting volta a estar partido e à procura de rumo. Muda o tempo, não as vontades. A de Bruno de Carvalho por agora sim; a do universo leonino, nem por isso. Pelo contrário.

Os nomes, as listas e os contactos já tinham sido começado a ser feitos antes. Frederico Varandas, mais uma vez esta tarde, voltou a assumir a intenção de avançar com uma lista, restando apenas saber se esse mesmo elenco alberga ou não também outro putativo candidato que foi perdendo força nas últimas semanas enquanto possível número 1, Rogério Alves. Depois, há sempre a hipótese de João Benedito liderar uma alternativa, não havendo nesta altura hipótese de poder desfazer o que foi preparando com o tempo a nível de projeto e de lista em detrimento de outro nome. Mas está longe de ficar por aqui: à parte de um eventual avanço de alguém que esteja nesta altura na Comissão de Gestão (e que não tem de ser necessariamente Artur Torres Pereira), vários grupos de associados têm reunido nas últimas semanas na tentativa de encontrar uma figura que seja mais próxima do espaço eleitoral do líder destituído mas com uma postura de mais consensos e equilíbrio “político”. Grupos que já tiveram ligação aos órgãos sociais do clube ou que querem pela primeira vez aparecer como aconteceu, quase com sucesso, em 2011. Todos, sem exceção, esperam também o posicionamento de um novo “fantasma” que irá sempre pesar: Bruno de Carvalho.

No primeiro comentário após terem sido conhecidos os resultados, o agora ex-presidente confidenciou que estava a viver “o dia mais calmo de todos”. No entanto, acusou a derrota e foi isso que se percebeu na conversa que foi mantendo com os associados já fora do recinto: assumiu que não se vai recandidatar nem sequer impugnar a Assembleia Geral (algo que poderia ser diferente com uma margem de derrota mais curta), voltou a reforçar o discurso das elites muitas vezes omnipresentes que mandam no Sporting e que vão pondo e dispondo dos líderes como, quando e onde querem, reforçou a ideia de um clube que esteve durante cinco anos nas mãos dos sócios mas que foi novamente resgatado por quem tem interesses paralelos. Tudo numa intervenção serena, de quando em vez a acalmar os próprios associados mais exaltados, com um sentido de estado que em muitas ocasiões lhe falhou e funcionou como calcanhar de Aquiles num conjunto de ações que tiveram esta noite a sua fatura.

Olhando para o quadro de resultados, foi uma surpresa ver que nem nos sócios com menos votos, que por norma são mais jovens, Bruno de Carvalho ganhou sequer numa urna. E foi uma confirmação que os sócios com maior antiguidade não perdoam nas votações tudo o que se passou nos últimos tempos. Mas foi a meio, na franja entre os oito e os 11 votos, que esteve a resposta do líder cessante em termos futuros: afastar-se de tudo e todos para poder segurar o pouco que não perdeu. O tempo de Bruno de Carvalho presidente acabou e, segundo confidenciou a algumas pessoas que estavam nas imediações do Altice Arena, o de Bruno de Carvalho sócio também pode parar. Mas por mais desgostoso que possa estar com o resultado e com um desaire perante aquilo que chegou a descrever como “ato terrorista”, também o faz para que, a breve ou médio prazo, mediante as soluções que o clube de Alvalade consiga encontrar, o Bruno de Carvalho candidato tenha algum espaço para voltar.

