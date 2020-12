É difícil dar números concretos à guerra que assola o norte de Moçambique há três anos. As estatísticas possíveis (conservadoras e decerto pouco atualizadas) apontam para, pelo menos, 2 mil mortos e mais de 500 mil deslocados internos provocados pelos ataques, cada vez mais frequentes e mais violentos, perpetrados por um grupo terrorista que se apresenta como célula do Estado Islâmico desde outubro de 2017. O palco da guerra tem sido a província de Cabo Delgado — a mais a norte das onze que compõem o país. Ali, vivem 2,34 milhões de moçambicanos. Significa isto que mais de um quinto dos habitantes daquela província já perderam a casa por causa dos atentados. Pouco se sabe sobre o grupo terrorista: os académicos argumentam que a falta de uma presença forte do estado e a desvalorização das dinâmicas religiosas entre as comunidades muçulmanas (dominantes no norte do país) permitiram que o extremismo se desenvolvesse, indetetável, ao longo de décadas. Os elevados níveis de analfabetismo, pobreza e desnutrição na região norte do país acentuaram o problema.

Hoje, uma parte considerável das aldeias e vilas de Cabo Delgado já se encontra sob o domínio dos extremistas, que têm expandido o seu território de influência através de ataques bárbaros. O mais recente — a decapitação de meia centena de jovens numa pequena aldeia onde os extremistas montaram um autêntico campo de extermínio, de acordo com os relatos que de lá chegam — voltou a atrair a atenção da comunidade internacional para Moçambique: a ONU chegou-se à frente para ajudar a investigar os massacres e exigiu a adoção de medidas urgentes; no Parlamento Europeu, o PPE (com o eurodeputado português Paulo Rangel a liderar os esforços) já pediu um debate urgente para pressionar a União Europeia a atuar no país lusófono.

A ajuda internacional chega tarde, mas é de louvar, diz numa entrevista ao Observador o bispo católico D. Luiz Fernando Lisboa, líder da diocese de Pemba e responsável da Igreja em toda a província de Cabo Delgado — e que há mais de dois anos que se tem desdobrado em alertas à comunidade internacional sobre os ataques na região. “Custa-me que muita gente não tenha interesse“, lamenta o bispo, salientando a diferença de tratamento a nível global entre o mundo ocidental e África. À falta de uma presença forte do estado nas regiões mais remotas de Moçambique, a enorme rede de paróquias e missionários da Igreja Católica tem sido o mais próximo de uma organização social no norte do país: os religiosos foram os últimos a abandonar as aldeias em perigo, depois da polícia e das ONGs, e são eles quem hoje presta assistência, física e psicológica, ao meio milhão de deslocados internos que a guerra já originou.

À distância, a partir da cidade de Pemba — capital da província de Cabo Delgado —, o bispo brasileiro, radicado em Moçambique há perto de 20 anos, descreve o ambiente de terror que se vive naquele território. “A verdade é que toda a província de Cabo Delgado, que tem 2,34 milhões de habitantes, toda a província foi atingida. Quem não é deslocado, está a acolher deslocados ou está a ajudar deslocados“, resume o religioso, que há três meses se reuniu com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, para concertar esforços na luta contra o extremismo — com Nyusi a reconhecer a importância da difusão das estruturas da Igreja na província para os esforços de apoio às populações afetadas pelos terroristas. No verão, D. Luiz Fernando Lisboa recebeu um telefonema do Papa Francisco, que colocou os recursos do Vaticano ao serviço da diocese moçambicana. Na semana passada, o Papa doou pessoalmente 100 mil euros, que servirão para a construção de um centro de saúde na região.